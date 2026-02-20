Alles Wichtige zur 4. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, erfahrt ihr im Artikel.
„Germany’s Next Topmodel“ geht weiter: Nach dem offenen Casting in der vergangenen Woche haben es 27 Kandidatinnen geschafft und dürfen weiterhin auf den Titel hoffen. In Folge 4 müssen sie sich nun der nächsten Aufgabe stellen.
GNTM 2026: Das passiert in Folge 4
Die Nachwuchsmodels stehen vor ihrem ersten Walk und Heidi Klum hat sich für den Auftakt etwas Besonderes einfallen lassen: Auf einem Laufsteg aus Marmor kann es für die Kandidatinnen schnell rutschig werden. Unterstützung bekommen sie backstage vom britischen Model Lottie Moss, der Schwester von Kate Moss.
Für die Looks der Models ist Designer Giuliano Calza verantwortlich, der hinter dem Modelabel GCDS steckt. Gemeinsam mit den beiden prominenten Gästen entscheidet Heidi, wer eine Runde weiterkommt und wer die Heimreise antreten muss.
Foto: ProSieben/Daniel Graf
GNTM 2026: Wer ist raus in Folge 4?
Kaum sind die Frauen in ihr Model-Loft eingezogen, müssen die ersten auch schon wieder die Koffer packen: Für Janet, Juliet, Angie, Sophie und Sina hat es leider nicht für die nächste Runde gereicht.