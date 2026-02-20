GNTM 2026: Wer ist raus in Folge 4?

Alles Wichtige zur 4. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, erfahrt ihr im Artikel.

„ Germany’s Next Topmodel “ geht weiter: Nach dem offenen Casting in der vergangenen Woche haben es 27 Kandidatinnen geschafft und dürfen weiterhin auf den Titel hoffen. In Folge 4 müssen sie sich nun der nächsten Aufgabe stellen.

Für die Looks der Models ist Designer Giuliano Calza verantwortlich, der hinter dem Modelabel GCDS steckt. Gemeinsam mit den beiden prominenten Gästen entscheidet Heidi, wer eine Runde weiterkommt und wer die Heimreise antreten muss.

Die Nachwuchsmodels stehen vor ihrem ersten Walk und Heidi Klum hat sich für den Auftakt etwas Besonderes einfallen lassen: Auf einem Laufsteg aus Marmor kann es für die Kandidatinnen schnell rutschig werden. Unterstützung bekommen sie backstage vom britischen Model Lottie Moss, der Schwester von Kate Moss.

Kaum sind die Frauen in ihr Model-Loft eingezogen, müssen die ersten auch schon wieder die Koffer packen: Für Janet, Juliet, Angie, Sophie und Sina hat es leider nicht für die nächste Runde gereicht.

Diese Kandidatinnen sind bei GNTM 2026 noch dabei

Alisa aus Unterhaching (27 Jahre alt)

Anika aus Paderborn (27 Jahre alt)

Anna aus dem Landkreis Rosenheim (22 Jahre alt)

Antonia aus Köln (19 Jahre alt)

Aurélie aus Pulheim (21 Jahre alt)

Bianca aus Luzern, Schweiz (47 Jahre alt)

Cleo aus München (19 Jahre alt)

Daphne aus Pulheim (25 Jahre alt)

Dilara aus Hannover (25 Jahre alt)

Eileen aus dem Alb-Donau-Kreis (19 Jahre alt)

Julia aus dem Landkreis Wesermarsch (25 Jahre alt)

Juna aus München (23 Jahre alt)

Kim aus Berlin (24 Jahre alt)

Lara aus Salzdetfurth (19 Jahre alt)

Lola aus Berlin (19 Jahre alt)

Marie aus Aachen (23 Jahre alt)

Marlene aus Erfstadt (20 Jahre alt)

Merret aus Berlin (20 Jahre alt)

Nana aus Frechen (24 Jahre alt)

Stella aus Bonn (21 Jahre alt)

Ursula aus Ascona, Schweiz (54 Jahre alt)

Vanessa aus Göttingen (19 Jahre alt)

Diese Kandidatinnen sind bereits ausgeschieden

Angie aus Köln (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Janet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Juliet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Sina aus dem Landkreis Merzig-Wadern (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Sophie aus Köln (18 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Im TV und im Stream: Hier können Sie GNTM 2026 schauen

Die 21. Staffel startete am Mittwoch, 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr bei ProSieben mit den männlichen Kandidaten. Einen Tag später folgte der Auftakt für die Frauen – ebenfalls zur Primetime.

In den ersten Wochen laufen die neuen Folgen wie gewohnt mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) jeweils um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Parallel zur TV-Ausstrahlung sind die Episoden im Livestream bei Joyn zu sehen – zeitgleich zur Fernsehausstrahlung. Verpasste Folgen stehen anschließend in der Joyn-Mediathek zum Abruf bereit. Zudem wiederholt Sixx die aktuellen Episoden freitags im TV und im Stream.