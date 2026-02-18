GNTM 2026: Wer ist raus in Folge 3?

Alle Infos zur 3. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.
„Germany’s Next Topmodel“ geht in die nächste Runde: Beim offenen Casting in der vergangenen Woche hat Heidi Klum gemeinsam mit Jean Paul Gaultier 25 Männer ausgewählt, die weiter um den Titel kämpfen dürfen. In Folge 3 wartet nun die nächste Herausforderung auf die Kandidaten.
GNTM 2026: Das passiert in Folge 3
Die erste große Fashion-Show steht an
Nachdem die Männer ins Loft in Berlin gezogen sind, dürfen die Models in einer Lagerhalle die Styles von Designer Maximilian Gedra präsentieren. Von Hüten, die an Ufos erinnern, über Mäntel mit Flügeln bis hin zu einem Kleid, das nur aus Sicherheitsnadeln besteht: Die Designs sorgen für einen extravaganten Look. Eine der größten Schwierigkeiten erwartet unter anderem Yanneck und Ibo: Sie müssen Lady Gagas ikonischen „Abracadabra“-Hut gekonnt in Szene setzen:
Foto: ProSieben/Daniel Graf
Supermodel Sean O'Pry zu Gast
Als Gastjuror bewertet Sean O'Pry nicht nur die Models, er gibt ihnen Backstage auch Tipps für ihren Walk. Das amerikanische Supermodel wurde 2006 über MySpace entdeckt und arbeitete anschließend für große Marken wie Versace, Dolce & Gabbana, Armani oder H&M. Internationale Bekanntheit erlangte er auch durch seinen Auftritt im Musikvideo „Blank Space“ von Taylor Swift im Jahr 2014.