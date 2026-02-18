GNTM 2026: Wer ist raus in Folge 3?

Alle Infos zur 3. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

„ Germany’s Next Topmodel “ geht in die nächste Runde: Beim offenen Casting in der vergangenen Woche hat Heidi Klum gemeinsam mit Jean Paul Gaultier 25 Männer ausgewählt, die weiter um den Titel kämpfen dürfen. In Folge 3 wartet nun die nächste Herausforderung auf die Kandidaten.

Nachdem die Männer ins Loft in Berlin gezogen sind, dürfen die Models in einer Lagerhalle die Styles von Designer Maximilian Gedra präsentieren. Von Hüten, die an Ufos erinnern, über Mäntel mit Flügeln bis hin zu einem Kleid, das nur aus Sicherheitsnadeln besteht: Die Designs sorgen für einen extravaganten Look. Eine der größten Schwierigkeiten erwartet unter anderem Yanneck und Ibo: Sie müssen Lady Gagas ikonischen „Abracadabra“-Hut gekonnt in Szene setzen:

Als Gastjuror bewertet Sean O'Pry nicht nur die Models, er gibt ihnen Backstage auch Tipps für ihren Walk. Das amerikanische Supermodel wurde 2006 über MySpace entdeckt und arbeitete anschließend für große Marken wie Versace, Dolce & Gabbana, Armani oder H&M. Internationale Bekanntheit erlangte er auch durch seinen Auftritt im Musikvideo „Blank Space“ von Taylor Swift im Jahr 2014.

"Germany's Next Topmodel" 2026: Wer ist raus in Folge 3?

Kaum sind die Männer in ihr gemeinsames Loft gezogen, müssen die ersten schon wieder ihre Koffer packen: Für Christian, Jonas, Oskar & Gerhard hat es leider nicht für die nächste Runde gereicht.

Diese Kandidaten sind noch dabei

Adrian aus Gladbeck (21 Jahre alt)

Alexavius aus Graz, Österreich (22 Jahre alt)

Benji aus Hamburg (20 Jahre alt)

Boureima aus Wangen (21 Jahre alt)

Carsten aus dem Landkreis Euskirchen (49 Jahre alt)

Cenk aus Bregenz, Österreich (24 Jahre alt)

Denzel aus Wuppertal (26 Jahre alt)

Felix aus Vechta (27 Jahre alt)

Godfrey aus Wien, Österreich (34 Jahre alt)

Hyan aus Köln (30 Jahre alt)

Ibo aus Münster (21 Jahre alt)

Jayden aus dem Landkreis Heilbronn (22 Jahre alt)

Jill aus Hattingern (45 Jahre alt)

Louis aus Hude (23 Jahre alt)

Luis aus Hamburg (24 Jahre alt)

Lukas aus Pulheim (21 Jahre alt)

Martin aus München (36 Jahre alt)

Matthew aus Düsseldorf (26 Jahre alt)

Tony aus Berlin (31 Jahre alt)

Vyvian aus Frankfurt am Main (22 Jahre alt)

Yanneck aus Woltersdorf (24 Jahre alt)

Diese Kandidaten sind bereits ausgeschieden

Christian aus dem Landkreis Oldenbrug (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Jonas aus dem Landkreis Reutlingen (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Oskar aus Hamburg (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Gerhard aus Bad Aibling (57 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Hier könnt ihr GNTM 2026 im TV und im Livestream miterleben

Die 21. Staffel startete am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr bei ProSieben mit den männlichen Kandidaten. Einen Tag später folgten die Frauen ebenfalls in der Primetime.

In den ersten Wochen laufen die neuen Folgen wie gewohnt mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Parallel zur TV-Ausstrahlung könnt ihr die Folgen im Livestream auf Joyn anschauen, ebenfalls jeweils zur gleichen Zeit wie im Fernsehen. Wer eine Folge verpasst, findet sie später zum Abruf in der Joyn-Mediathek. Zusätzlich zeigt der Sender Sixx freitags Wiederholungen der aktuellen Episoden – ebenfalls im Stream und TV.