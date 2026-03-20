GNTM 2026: Wer ist raus? (Folge 12)

Alle Infos zur 12. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Gastgeberinnen-Wechsel bei GNTM 2026: Dass Leni Klum in die Fußstapfen ihrer Mutter treten will, ist längst bekannt. Bevor sie die Show irgendwann ganz übernimmt, darf sie nun erstmals als Gastgeberin ran. In Folge 12 sagt nicht Heidi Klum den berühmten Satz „Ich habe heute leider kein Foto für dich“, sondern Tochter Leni.

Bei Kerzenlicht und in opulenten Ballkleidern sollen die Models beim Entscheidungswalk im Stil eines Ballroom-Dance aus dem 18. Jahrhundert glänzen. In Paaren werden die Nachwuchsmodels von Leni Klum und Gastjurorin Brooks Nader bewertet. Leni hat dabei ein klares Ziel vor Augen: „Solange es gut aussieht, ihre Energie hoch ist und ich nicht eingeschlafen bin, haben sie es geschafft.“

Nach dem Entscheidungswalk wird die Gruppe erneut kleiner: Für Lukas und Jill ist der Traum von der nächsten Runde geplatzt.

In der 11. Folge mussten bereits Eileen, Lukas, Lara, Juna, Felix und Aurélie vor einem Rauswurf bangen. Am Anfang der 12. Folge verabschiedet sich Heidi von zwei Kandidaten: Für Eileen und Felix hat es nach dem Shooting nicht gereicht.

Diese Kandidatinnen sind noch dabei Anika aus Paderborn (27 Jahre alt)

Anna aus dem Landkreis Rosenheim (22 Jahre alt)

Antonia aus Köln (19 Jahre alt)

Aurélie aus Pulheim (21 Jahre alt)

Bianca aus Luzern, Schweiz (47 Jahre alt)

Daphne aus Pulheim (25 Jahre alt)

Julia aus dem Landkreis Wesermarsch (25 Jahre alt)

Juna aus München (23 Jahre alt)

Lara aus Salzdetfurth (19 Jahre alt)

Marlene aus Erfstadt (20 Jahre alt)

Merret aus Berlin (20 Jahre alt)

Nana aus Frechen (24 Jahre alt) Hier findet ihr weitere Infos zu den Female-Models: Das sind die Kandidatinnen bei GNTM 2026

Diese Kandidaten sind noch dabei

Alexavius aus Graz, Österreich (22 Jahre alt)

Boureima aus Wangen (21 Jahre alt)

Carsten aus dem Landkreis Euskirchen (49 Jahre alt)

Godfrey aus Wien, Österreich (34 Jahre alt)

Ibo aus Münster (21 Jahre alt)

Jayden aus dem Landkreis Heilbronn (22 Jahre alt)

Louis aus Hude (23 Jahre alt)

Luis aus Hamburg (24 Jahre alt)

Tony aus Berlin (31 Jahre alt)

Yanneck aus Woltersdorf (24 Jahre alt)

Mehr Infos zu den Male-Models findet ihr hier: Das sind die Kandidaten von GNTM 2026

Diese Kandidatinnen sind bereits ausgescheiden

Angie aus Köln (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Janet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Juliet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Sina aus dem Landkreis Merzig-Wadern (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Sophie aus Köln (18 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Ursula aus Ascona, Schweiz (54 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Cleo aus München (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Vanessa aus Göttingen (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Dilara aus Hannover (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Marie aus Aachen (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Stella aus Bonn (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Kim aus Berlin (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Alisa aus Unterhaching (27 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Lola aus Berlin (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Eileen aus dem Alb-Donau-Kreis (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Diese Kandidaten sind bereits ausgeschieden

Christian aus dem Landkreis Oldenbrug (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Jonas aus dem Landkreis Reutlingen (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Oskar aus Hamburg (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Gerhard aus Bad Aibling (57 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Tari (ausgeschieden in Folge 5)

Hyan aus Köln (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Martin aus München (36 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Matthias aus Düsseldorf (26 Jahre alt, freiwilliger Ausstieg in Folge 5)

Denzel aus Wuppertal (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Vyvian aus Frankfurt am Main (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Cenk aus Bregenz, Österreich (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)

Benjamin aus Hamburg (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)

Adrian aus Gladbeck (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)

Felix aus Vechta (27 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Lukas aus Pulheim (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Jill aus Hattingern (45 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Hier könnt ihr GNTM 2026 im TV und im Livestream miterleben

Die 21. Staffel startete am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr bei ProSieben mit den männlichen Kandidaten. Einen Tag später folgten die Frauen ebenfalls in der Primetime.

In den ersten Wochen laufen die neuen Folgen wie gewohnt mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Parallel zur TV-Ausstrahlung könnt ihr die Folgen im Livestream auf Joyn anschauen, ebenfalls jeweils zur gleichen Zeit wie im Fernsehen. Wer eine Folge verpasst, findet sie später zum Abruf in der Joyn-Mediathek. Zusätzlich zeigt der Sender Sixx freitags Wiederholungen der aktuellen Episoden – ebenfalls im Stream und TV.