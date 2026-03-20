GNTM 2026: Wer ist raus? (Folge 12)

Alle Infos zur 12. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.
Gastgeberinnen-Wechsel bei GNTM 2026: Dass Leni Klum in die Fußstapfen ihrer Mutter treten will, ist längst bekannt. Bevor sie die Show irgendwann ganz übernimmt, darf sie nun erstmals als Gastgeberin ran. In Folge 12 sagt nicht Heidi Klum den berühmten Satz „Ich habe heute leider kein Foto für dich“, sondern Tochter Leni.
GNTM 2026: Das passiert in Folge 12
Walk im Stil des 18. Jahrhunderts
Bei Kerzenlicht und in opulenten Ballkleidern sollen die Models beim Entscheidungswalk im Stil eines Ballroom-Dance aus dem 18. Jahrhundert glänzen. In Paaren werden die Nachwuchsmodels von Leni Klum und Gastjurorin Brooks Nader bewertet. Leni hat dabei ein klares Ziel vor Augen: „Solange es gut aussieht, ihre Energie hoch ist und ich nicht eingeschlafen bin, haben sie es geschafft.“
Foto: ProSieben/Max Montgomery
"Germany's Next Topmodel" 2026: Wer ist raus in Folge 12?
In der 11. Folge mussten bereits Eileen, Lukas, Lara, Juna, Felix und Aurélie vor einem Rauswurf bangen. Am Anfang der 12. Folge verabschiedet sich Heidi von zwei Kandidaten: Für Eileen und Felix hat es nach dem Shooting nicht gereicht.
Nach dem Entscheidungswalk wird die Gruppe erneut kleiner: Für Lukas und Jill ist der Traum von der nächsten Runde geplatzt.