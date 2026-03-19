GNTM 2026: Wer ist raus? (Folge 11)

1 Heidi Klum mit Fotograf Vijat Mohindra. Foto: ProSieben/Max Montgomery

Alle Infos zur 11. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.











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Welcome to Los Angeles! Neue Umgebung, erste Begegnungen und direkt viel Nähe: Bei GNTM geht es für die Models diesmal nicht nur um Fotos, sondern auch um Gefühle. Auf einer Ranch mitten in der Wüste lernen sich Männer und Frauen erstmals kennen, bevor es beim Couple-Shooting schnell intensiv wird. Wer schafft es in die nächste Runde? GNTM 2026: Das passiert in Folge 11

Ranch-Life in Kalifornien

Vor dem Shooting ziehen die Models gemeinsam in ihr neues Zuhause: eine Ranch mitten in der Wüste. Dort treffen Männer und Frauen erstmals aufeinander. „Die waren alle sehr sympathisch“, sagt Marlene über die Boys. Foto: ProSieben/Max Montgomery Heiße Küsse beim Couple-Shooting Kaum haben sich Frauen und Männer kennengelernt, kommt es bereits zu erster körperlicher Nähe. Beim Couple-Shooting fallen die ersten Küsse. Fotograf Vijat Mohindra setzt die Paare dabei auf einem Boot im See in Szene. Für das Shooting unterstützt Schauspielerin und Coachin Nina Rausch die Models und bietet ein „Intimate Teaching“ an. Dabei lernen sie, ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen und den Moment vor einem Kuss bewusst zu gestalten.

Foto: ProSieben/Max Montgomery