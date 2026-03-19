GNTM 2026: Wer ist raus? (Folge 11)
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Heidi Klum mit Fotograf Vijat Mohindra. Foto: ProSieben/Max Montgomery

Alle Infos zur 11. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Welcome to Los Angeles! Neue Umgebung, erste Begegnungen und direkt viel Nähe: Bei GNTM geht es für die Models diesmal nicht nur um Fotos, sondern auch um Gefühle. Auf einer Ranch mitten in der Wüste lernen sich Männer und Frauen erstmals kennen, bevor es beim Couple-Shooting schnell intensiv wird. Wer schafft es in die nächste Runde?

GNTM 2026: Das passiert in Folge 11

Ranch-Life in Kalifornien

Vor dem Shooting ziehen die Models gemeinsam in ihr neues Zuhause: eine Ranch mitten in der Wüste. Dort treffen Männer und Frauen erstmals aufeinander. „Die waren alle sehr sympathisch“, sagt Marlene über die Boys.

Foto: ProSieben/Max Montgomery

Heiße Küsse beim Couple-Shooting

Kaum haben sich Frauen und Männer kennengelernt, kommt es bereits zu erster körperlicher Nähe. Beim Couple-Shooting fallen die ersten Küsse. Fotograf Vijat Mohindra setzt die Paare dabei auf einem Boot im See in Szene.

Für das Shooting unterstützt Schauspielerin und Coachin Nina Rausch die Models und bietet ein „Intimate Teaching“ an. Dabei lernen sie, ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen und den Moment vor einem Kuss bewusst zu gestalten.

Foto: ProSieben/Max Montgomery

 

"Germany's Next Topmodel" 2026: Wer ist raus in Folge 11?

Kaum in Hollywood angekommen, müssen die ersten Kandidaten schon wieder um ihren Platz bangen. In Folge 11 muss zwar noch niemand die Heimreise antreten, doch für gleich sechs Models wird es eng: Eileen, Lukas, Lara, Juna, Felix und Aurélie müssen zittern.

Diese Kandidatinnen sind noch dabei

  • Anika aus Paderborn (27 Jahre alt)
  • Anna aus dem Landkreis Rosenheim (22 Jahre alt)
  • Antonia aus Köln (19 Jahre alt)
  • Aurélie aus Pulheim (21 Jahre alt)
  • Bianca aus Luzern, Schweiz (47 Jahre alt)
  • Daphne aus Pulheim (25 Jahre alt)
  • Eileen aus dem Alb-Donau-Kreis (19 Jahre alt)
  • Julia aus dem Landkreis Wesermarsch (25 Jahre alt)
  • Juna aus München (23 Jahre alt)
  • Lara aus Salzdetfurth (19 Jahre alt)
  • Marlene aus Erfstadt (20 Jahre alt)
  • Merret aus Berlin (20 Jahre alt)
  • Nana aus Frechen (24 Jahre alt)

Hier findet ihr weitere Infos zu den Female-Models: Das sind die Kandidatinnen bei GNTM 2026

Diese Kandidaten sind noch dabei

  • Alexavius aus Graz, Österreich (22 Jahre alt)
  • Boureima aus Wangen (21 Jahre alt)
  • Carsten aus dem Landkreis Euskirchen (49 Jahre alt)
  • Felix aus Vechta (27 Jahre alt)
  • Godfrey aus Wien, Österreich (34 Jahre alt)
  • Ibo aus Münster (21 Jahre alt)
  • Jayden aus dem Landkreis Heilbronn (22 Jahre alt)
  • Jill aus Hattingern (45 Jahre alt)
  • Louis aus Hude (23 Jahre alt)
  • Luis aus Hamburg (24 Jahre alt)
  • Lukas aus Pulheim (21 Jahre alt)
  • Tony aus Berlin (31 Jahre alt)
  • Yanneck aus Woltersdorf (24 Jahre alt)

Mehr Infos zu den Male-Models findet ihr hier: Das sind die Kandidaten von GNTM 2026

Diese Kandidatinnen sind bereits ausgescheiden

  • Angie aus Köln (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
  • Janet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
  • Juliet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
  • Sina aus dem Landkreis Merzig-Wadern (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
  • Sophie aus Köln (18 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
  • Ursula aus Ascona, Schweiz (54 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)
  • Cleo aus München (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)
  • Vanessa aus Göttingen (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)
  • Dilara aus Hannover (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)
  • Marie aus Aachen (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)
  • Stella aus Bonn (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)
  • Kim aus Berlin (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)
  • Alisa aus Unterhaching (27 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)
  • Lola aus Berlin (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Diese Kandidaten sind bereits ausgeschieden

  • Christian aus dem Landkreis Oldenbrug (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Jonas aus dem Landkreis Reutlingen (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Oskar aus Hamburg (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Gerhard aus Bad Aibling (57 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Tari (ausgeschieden in Folge 5)
  • Hyan aus Köln (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)
  • Martin aus München (36 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)
  • Matthias aus Düsseldorf (26 Jahre alt, freiwilliger Ausstieg in Folge 5)
  • Denzel aus Wuppertal (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)
  • Vyvian aus Frankfurt am Main (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)
  • Cenk aus Bregenz, Österreich (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)
  • Benjamin aus Hamburg (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)
  • Adrian aus Gladbeck (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)

Hier könnt ihr GNTM 2026 im TV und im Livestream miterleben

Die 21. Staffel startete am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr bei ProSieben mit den männlichen Kandidaten. Einen Tag später folgten die Frauen ebenfalls in der Primetime.

In den ersten Wochen laufen die neuen Folgen wie gewohnt mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Parallel zur TV-Ausstrahlung könnt ihr die Folgen im Livestream auf Joyn anschauen, ebenfalls jeweils zur gleichen Zeit wie im Fernsehen. Wer eine Folge verpasst, findet sie später zum Abruf in der Joyn-Mediathek. Zusätzlich zeigt der Sender Sixx freitags Wiederholungen der aktuellen Episoden – ebenfalls im Stream und TV.

 