Wo war Daniela in Folge 14?

Germany’s Next Topmodel 2025

1 Daniela wurde in Folge 14 bei GNTM von den Fans vermisst. Foto: ProSieben / Michael Boer

In Folge 14 von GNTM 2025 fehlte plötzlich Kandidatin Daniela aus Ostfildern – ohne Erklärung. Fans rätseln: Warum war sie nicht zu sehen?











In der 14. Folge der 20. Staffel von Germany’s Next Topmodel, die am Donnerstagabend (03.04.2025) ausgestrahlt wurde, drehte sich alles um kreative Catwalks und große Emotionen. Besonders spannend: Supermodel Adriana Lima unterstützte Heidi Klum bei der Entscheidung.