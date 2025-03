Was in der 6. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 alles passiert ist und welche Male-Models die Show verlassen mussten, erfahren Sie im Artikel.

Nach dem Einzug ins Modelhaus stehen die Male-Models vor den Herausforderungen, die bereits die Kandidatinnen in Folge 5 meistern mussten. Wer das Modelhaus verlassen musste und welche spannenden Momente die 6. Folge sonst noch bereithält, haben wir im Artikel zusammengefasst.

GNTM 2025: So war die 6. Folge

In der vergangenen Woche waren die Frauen an der Reihe. In Folge 6 mussten nun die Männer ihr Können beim Shooting unter Beweis stellen. Die Herausforderung: ein Shoot-out im Zweierteam. In direkten Duellen traten die Kandidaten gegeneinander an – und nur die Gewinner sicherten sich einen besonderen Platz in der Staffel. Sie durften nicht nur mit Heidi im offiziellen GNTM-Opener zu sehen sein, sondern auch gemeinsam mit ihr auf den Werbeplakaten posieren. Beim Shooting selbst wurde es emotional, denn die Models sollten ihre Gefühle ganz offen vor der Kamera zeigen – inklusive echter Tränen.

GNTM 2025: Wer musste die Show in Folge 6 verlassen?

David Gandy, eines der erfolgreichsten Male-Models der Welt und bekannt aus den ikonischen Dolce & Gabbana-Kampagnen, unterstützte Heidi bei der Entscheidung. Er besuchte die Kandidaten Backstage und gab ihnen mit auf den Weg: „It’s nothing like I’ve ever experienced before.“

Für Konstantin, Enis und J. J. war der Abend das Ende ihrer GNTM-Reise – sie konnten die Jury nicht überzeugen. Die komplette Entscheidung ist in den folgenden Videos zu sehen:

Die Gastjuroren in der 6. Folge von GNTM 2025

In der neuen Folge von „Germany’s Next Topmodel“ bekommt Heidi Klum neben David Gandy auch Unterstützung von Catherine Deneuve, die Grande Dame des französischen Kinos. Mit ihrer ikonischen Rolle in „Belle de Jour“ wurde Deneuve zur internationalen Stilikone, Filme wie „Die letzte Metro“ und „Indochine“ brachten ihr zahlreiche Auszeichnungen ein.

Heidi verkündet ein weiteres Highlight für den Sieger

Außerdem gab es für die Models eine besondere Überraschung: Heidi Klum verkündete, dass der Gewinner von GNTM 2025 zusammen mit ihr das Gesicht einer Kampagne für L’Oréal Paris sein wird.

Welche Male-Models sind noch dabei?

Alex aus Landshut (24 Jahre alt)

Christian aus Kärnten, Österreich (23 Jahre alt)

Eliob aus Tokio, Japan (29 Jahre alt)

Ethan aus Düsseldorf (19 Jahre alt)

Faruk aus Bergkamen (21 Jahre alt)

Felix F. aus Stuttgart (27 Jahre alt)

Felix L. aus Wien, Österreich (21 Jahre alt)

Felix S. aus Wien, Österreich (30 Jahre alt)

Gabriel aus Vira, Schweiz (23 Jahre alt)

Jannik aus Bad Segeberg (22 Jahre alt)

John aus Olching (25 Jahre alt)

Keanu aus München (24 Jahre alt)

Kevin aus Wetzlar (24 Jahre alt)

Lian aus Bern, Schweiz (21 Jahre alt)

Mattes aus Alpen (38 Jahre alt)

Moritz aus Berlin (19 Jahre alt)

Nawin aus Freiburg (27 Jahre alt)

Pierre aus Wien, Österreich (22 Jahre alt)

Ray aus Hamburg (30 Jahre alt)

Ryan aus Landshut (22 Jahre alt)

Samuel aus Köln (23 Jahre alt)

Tim aus Berlin (19 Jahre alt)

Diese Male-Models sind bereits raus

Enis aus Schweinfurt (23 Jahre alt)

J. J. aus Mönchengladbach (34 Jahre alt)

Konstantin aus Möhringen (23 Jahre alt)

Im TV und im Stream: Hier können Sie GNTM 2025 schauen

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ bei ProSieben und im Livestream auf Joyn. In den ersten 6 Wochen zeigt der Sender jede Woche zwei Folgen: Mittwochs um 20:15 Uhr stehen die männlichen Kandidaten im Mittelpunkt, donnerstags zur gleichen Zeit die weiblichen.

Ab der 13. Folge, die am 27. März 2025 ausgestrahlt wird, treten alle Models gemeinsam an. Ab dann gibt es nur noch eine Folge pro Woche – immer donnerstags um 20:15 Uhr.

Wer eine Folge verpasst, kann die Episoden später auf der Streaming-Plattform Joyn ansehen.