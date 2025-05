Was in der 22. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 alles passiert ist und welche Models die Show verlassen mussten, erfahren Sie im Artikel.

In dieser Woche erwartet die Kandidaten eine besonders gefühlvolle Reise: Neben aufregenden Laufsteg-Übungen sorgt ein überraschendes Wiedersehen mit Familie und Freunden für viele Tränen der Rührung.

GNTM 2025: Das passiert in der 22. Folge

Heidi überrascht die Models mit Briefen und Videobotschaften von zuhause. Die Models sind inzwischen seit mehreren Monaten von ihren Familien getrennt – umso emotionaler fallen die Reaktionen aus. Unter Tränen sagt Magdalena: „Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil da einfach alles drin war, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe.“

Doch damit nicht genug: Heidi setzt noch einen drauf – und lädt die Familien, Freunde und Partner der Models direkt nach Los Angeles ein! Die Überraschung gelingt. Moritz’ Mutter ist sichtlich stolz auf ihren Sohn, der in ihre Fußstapfen tritt. Auch bei Kevin kommen Emotionen zum Vorschein, als er seine Schwester endlich wieder in die Arme schließen kann.

Bild: ProSieben/Max Montgomery

Beim Entscheidungswalk wird es außergewöhnlich: Die Maskenbildner verwandeln die Models in futuristische Alien-Wesen mit rund 1000 feinen Härchen im Gesicht. In diesem spektakulären Look präsentieren die Kandidaten Mode von Yannik Zamboni. Der Designer ist für seine extravaganten und oft weißen Kreationen bekannt, die Mode und Kunst auf besondere Weise verbinden.

Bild: ProSieben/Max Montgomery

"Es gibt immer sehr viel Haut, sehr viel Make-up, sehr viel Haar!", so Yannik Zamboni. Der Schweizer weiß genau, was er auf dem Laufsteg sehen will: „Ihr seht aus wie Aliens und lauft zu Techno, es darf komisch wirken aber nicht zu aufgesetzt.“ Auch Heidi betont: "Als Topmodel muss man auch mit ungewöhnlicher Kleidung umgehen können!"

Die Reaktionen auf die ausgefallenen Outfits fallen unterschiedlich aus. Canel ist begeistert: „Das ist nicht nur Mode, es ist auch Kunst.“ Auch Zoe schwärmt: „Er ist ein mega Designer und gleichzeitig ein toller Mensch.“ Moritz und Kevin hingegen brauchen noch etwas Zeit, um mit dem außergewöhnlichen Styling warmzuwerden. „Ich dachte, dass es nicht krasser werden kann, aber hier kann echt alles passieren“, meint Moritz beeindruckt.

Bild: ProSieben/Max Montgomery

GNTM 2025: Wer muss die Show in Folge 22 verlassen?

Nur noch wenige Schritte bis zum Finale – und alle Models schaffen den Sprung in die nächste Woche. Denn in Folge 22 sorgt Heidi Klum für eine Überraschung: Niemand muss die Show verlassen. Zuvor hatte sie bereits verkündet, dass die angereisten Familienmitglieder und Freunde die Entscheidungen für die Models erhalten werden. Zum Glück gab es am Ende für alle positive Nachrichten.

Welche Female-Models sind noch dabei?

Aaliyah aus Hamburg (22 Jahre alt)

Canel aus Essen (26 Jahre alt)

Daniela aus Ostfildern (20 Jahre alt)

Magdalena aus Wien, Österreich (21 Jahre alt)

Zoe aus Pulheim (19 Jahre alt)

Welche Male-Models sind noch dabei?

Eliob aus Tokio, Japan (29 Jahre alt)

Jannik aus Bad Segeberg (22 Jahre alt)

Kevin aus Wetzlar (24 Jahre alt)

Moritz aus Berlin (19 Jahre alt)

Pierre aus Wien, Österreich (22 Jahre alt)

Diese Female-Models sind bereits raus

Jessica aus Beckenried, Schweiz (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Leila aus Fürth (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marlene aus Mannheim (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marie aus Ehrenkirchen (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Angelina aus Kempten (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Lucia aus Hannover (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Natali aus Frankfurt am Main (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Stella aus Berlin (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Valeria aus Oldenburg (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Jule aus Stuttgart (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)

Laura aus Holzkirchen (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 11)

Safia aus Dortmund (24 Jahre alt, verließ die Show aus gesundheitlichen Gründen in Folge 11)

Katrin aus Berlin (56 Jahre alt, verließ die Show freiwillig in Folge 13)

Lulu aus Berlin (32 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 13)

Annett aus Stapelfeld (46 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 14)

Svenja aus Hamburg (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Lisa aus Lasberg, Österreich (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 17)

Xenia aus Loxstedt (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 19)

Eva aus Berlin (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 20)

Katharina aus Wien, Österreich (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 20)

Josephine aus München (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 21)

Diese Male-Models sind bereits raus

Enis aus Schweinfurt (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

J. J. aus Mönchengladbach (34 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Konstantin aus Möhringen (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Gabriel aus Vira, Schweiz (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Felix F. aus Stuttgart (27 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Christian aus Kärnten, Österreich (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Felix S. aus Wien, Österreich (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

John aus Olching (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Ryan aus Landshut (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Tim aus Berlin (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Lian aus Bern, Schweiz (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Mattes aus Alpen (38 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Alex aus Landshut (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 13)

Keanu aus München (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 14)

Ethan aus Düsseldorf (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 15)

Faruk aus Bergkamen (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Felix L. aus Wien, Österreich (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Samuel aus Köln (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 18)

Nawin aus Freiburg (27 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 19)

Ray aus Hamburg (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 21)

Im TV und im Stream: Hier können Sie GNTM 2025 schauen

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. In den ersten sechs Wochen gab es pro Woche zwei Folgen:

Mittwochs, 20:15 Uhr – Fokus auf die männlichen Kandidaten

Donnerstags, 20:15 Uhr – Fokus auf die weiblichen Kandidatinnen

Seit der 13. Folge (27. März 2025) treten alle Models gemeinsam an. Ab dann wird nur noch eine Folge pro Woche ausgestrahlt – immer donnerstags um 20:15 Uhr. Verpasste Episoden sind später auf Joyn abrufbar.