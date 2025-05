Was in der 18. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 alles passiert ist, und welche Models die Show verlassen mussten, erfahren Sie im Artikel.

In der 18. Folge von GNTM 2025 geht es beim Shooting hoch hinaus: Das Shooting findet in luftiger Höhe statt. Auch beim Entscheidungswalk warten wieder besondere Herausforderungen. Doch am Ende der Woche können nicht alle Models eine Runde weiterkommen: Wer muss GNTM verlassen?

GNTM 2025: So war die 18. Folge

Beim Fotoshooting müssen die Models in schwindelerregender Höhe ihr Können beweisen: Auf einem Schwebebalken in 70 Meter Höhe erwartet Starfotograf Max Montgomery Professionalität, doch nicht alle Teilnehmer fühlen sich der Aufgabe gewachsen: „Ich habe schon bei einer Leiter Probleme“, gesteht Kandidat Nawin. Auch Magdalena kämpft mit Höhenangst. Heidi zeigt sich empathisch, erinnert aber zugleich an die Konsequenzen: „Ich habe 100 % Verständnis dafür, dass Magdalena richtig Angst hat, aber sie weiß auch, was es bedeutet, wenn sie es nicht macht. Kein Foto, keine neue Woche.“

Für die Frauen steht in dieser Woche außerdem ein Calzedonia-Shooting auf dem Plan. In zwei Runden sucht der Kunde ein Model, das sowohl in den Schaufenstern, im Onlineshop als auch crossmedial zu sehen sein wird. In die engere Auswahl schaffen es Eva, Katharina, Canel, Zoe, Xenia, Josy, Aaliyah, Magdalena und Daniela. Nach der zweiten Runde überzeugt Magdalena am meisten und sichert sich damit den Job.

Auch der Laufsteg verlangt in Folge 18 alles ab: In Designs von Kevin Germanier müssen die Models einen Hindernisparcours der besonderen Art meistern – inklusive Styroporböden, Schaumstofffallen und einer drehenden Plattform. „Sieben Hürden machen den Laufsteg zum anspruchsvollsten der Welt“, ist sich Heidi sicher. Für Kandidatin Daniela wird die Aufgabe zur emotionalen Belastungsprobe. Die 20-Jährige denkt sogar über einen Ausstieg nach: „Es gibt Ängste, die man nicht überwinden muss.“ Designer Kevin Germanier, der ihr zuvor ein symbolträchtiges Hochzeitskleid anvertraut hatte, reagiert enttäuscht: „Ich habe dir gesagt, dass ich an dich glaube – und du hast die Hoffnung begraben.“

GNTM 2025: Wer musste die Show in Folge 18 verlassen?

Am Ende der Folge stand wieder eine Entscheidung bevor. Unterstützung hat Heidi diesmal von Designer Kevin Germanier und Topmodel Coco Rocha. Für Samuel hatte Heidi Klum in dieser Folge leider kein Foto.

Welche Female-Models sind noch dabei?

Aaliyah aus Hamburg (22 Jahre alt)

Canel aus Essen (26 Jahre alt)

Daniela aus Ostfildern (20 Jahre alt)

Eva aus Berlin (26 Jahre alt)

Josephine aus München (19 Jahre alt)

Katharina aus Wien, Österreich (24 Jahre alt)

Magdalena aus Wien, Österreich (21 Jahre alt)

Xenia aus Loxstedt (26 Jahre alt)

Zoe aus Pulheim (19 Jahre alt)

Welche Male-Models sind noch dabei?

Eliob aus Tokio, Japan (29 Jahre alt)

Jannik aus Bad Segeberg (22 Jahre alt)

Kevin aus Wetzlar (24 Jahre alt)

Moritz aus Berlin (19 Jahre alt)

Nawin aus Freiburg (27 Jahre alt)

Pierre aus Wien, Österreich (22 Jahre alt)

Ray aus Hamburg (30 Jahre alt)

Diese Female-Models sind bereits raus

Jessica aus Beckenried, Schweiz (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Leila aus Fürth (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marlene aus Mannheim (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marie aus Ehrenkirchen (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Angelina aus Kempten (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Lucia aus Hannover (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Natali aus Frankfurt am Main (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Stella aus Berlin (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Valeria aus Oldenburg (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Jule aus Stuttgart (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)

Laura aus Holzkirchen (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 11)

Safia aus Dortmund (24 Jahre alt, verließ die Show aus gesundheitlichen Gründen in Folge 11)

Katrin aus Berlin (56 Jahre alt, verließ die Show freiwillig in Folge 13)

Lulu aus Berlin (32 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 13)

Annett aus Stapelfeld (46 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 14)

Svenja aus Hamburg (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Lisa aus Lasberg, Österreich (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 17)

Diese Male-Models sind bereits raus

Enis aus Schweinfurt (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

J. J. aus Mönchengladbach (34 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Konstantin aus Möhringen (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Gabriel aus Vira, Schweiz (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Felix F. aus Stuttgart (27 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Christian aus Kärnten, Österreich (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Felix S. aus Wien, Österreich (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

John aus Olching (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Ryan aus Landshut (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Tim aus Berlin (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Lian aus Bern, Schweiz (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Mattes aus Alpen (38 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Alex aus Landshut (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 13)

Keanu aus München (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 14)

Ethan aus Düsseldorf (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 15)

Faruk aus Bergkamen (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Felix L. aus Wien, Österreich (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Samuel aus Köln (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 18)

Im TV und im Stream: Hier können Sie GNTM 2025 schauen

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. In den ersten sechs Wochen gab es pro Woche zwei Folgen:

Mittwochs, 20:15 Uhr – Fokus auf die männlichen Kandidaten

Donnerstags, 20:15 Uhr – Fokus auf die weiblichen Kandidatinnen

Seit der 13. Folge (27. März 2025) treten alle Models gemeinsam an. Ab dann wird nur noch eine Folge pro Woche ausgestrahlt – immer donnerstags um 20:15 Uhr. Verpasste Episoden sind später auf Joyn abrufbar.