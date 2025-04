Wer ist raus in Folge 17?

Was in der 17. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 alles passiert ist, und welche Models die Show verlassen mussten, erfahren Sie im Artikel.











Marionetten-Alarm in Folge 17 von „Germany’s Next Topmodel“ 2025. In dieser Woche dreht sich alles um spektakuläre Inszenierungen, bunte Kostüme und außergewöhnliche Challenges. Unterstützung erhält Heidi Klum diesmal von Supermodel Alessandra Ambrosio sowie von Schauspielerin und Model Hayley Hasselhoff.