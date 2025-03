1 Heidi Klum mit Gastjurorin Ellen von Unwerth. Foto: ProSieben/Max Montgomery

Was in der 13. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 alles passiert ist und welche Models die Show verlassen mussten, erfahren Sie im Artikel.











Link kopiert



In Folge 13 der 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ begegneten die Kandidatinnen erstmals ihren männlichen Mitstreitern. Neben einem aufwendigen Shooting stand auch ein spannendes Shoot-out auf dem Programm. Zudem durften die Models endlich in das heiß ersehnte Modelloft einziehen.