Das Datum steht fest! Wann das Finale der 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ stattfindet, lesen Sie im Artikel.

Seit Mitte Februar ist die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ im Fernsehen zu sehen – nun steht auch der Termin für das große Finale fest. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

GNTM 2025: Alle Infos zum Finale

Das Finale der 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ wird am 19. Juni 2025 live um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn ausgestrahlt. An diesem Abend wird sowohl eine weibliche Siegerin als auch ein männlicher Gewinner gekürt.

Finale verpasst? Hier können Sie die Folge nachschauen

Wenn Sie das Finale nicht live schauen können, ist die Folge nach der Ausstrahlung kostenlos im Stream auf Joyn verfügbar.

Wo kann man Tickets für das Finale kaufen?

Schlechte Nachrichten für alle Fans: Es wird keinen offiziellen Ticketverkauf geben. Im Publikum werden die Familien und Freunde der Kandidaten sowie ehemalige GNTM-Teilnehmer und Freunde der GNTM-Familie sein.

Wer hat die letzte Staffel von GNTM gewonnen?

In der 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ setzten sich Jermaine Kokoú Kothé und Lea Oude Engberink im Finale gegen ihre Mitstreiter durch.

Wo kann man GNTM 2025 schauen?

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Während es anfangs 2 Episoden pro Woche zu sehen gab, kommt seit dem 27. März nur noch eine Folge pro Woche:

Donnerstags, 20:15 Uhr – Fokus auf die weiblichen Kandidatinnen

Verpasste Episoden sind später auf Joyn abrufbar.