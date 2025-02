Welche 26 Kandidatinnen bei „Germany’s Next Topmodel“ ins Modelhaus einziehen, erfahren Sie im Artikel.

In der 3. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ kämpften 49 Kandidatinnen bei einem Walk um den Einzug ins Modelhaus. Ursprünglich waren 25 Kandidatinnen fürs Modelhaus vorgesehen, doch am Ende überzeugten Heidi 26 Teilnehmerinnen.

GNTM 2025: Die Top 26 Kandidatinnen

Aaliyah aus Hamburg (22 Jahre alt):

Die 22-Jährige beschreibt sich selbst als offene Person, der immer gute Laune verbreitet. Es war schon immer ihr großer Traum, Model zu werden. Sie möchte ihre Stärken besser kennenlernen und ein Vorbild für kurvige Frauen sein.

Annett aus Stapelfeld (46 Jahre alt):

Annett möchte die Modewelt vor allem für ältere Frauen sichtbarer machen. Sie ist im Studierendenwerk in Hamburg tätig und arbeitet außerdem als Copywriterin. Annett ist überzeugt, das Gesamtpaket mitzubringen. Sie liebt die Sonne und lacht gerne.

Canel aus Essen (26 Jahre alt):

Die gebürtige Duisburgerin ist selbstbewusst und eine direkte Persönlichkeit. Sie ist sich sicher, dass das Modeln für Sie bestimmt ist. Außerdem möchte sie vor allem für Frauen mit Migrationshintergrund ein Zeichen setzen. Anweisungen kann sie nach eigener Aussage gut umsetzen.

Daniela aus Ostfildern (20 Jahre alt):

Die Lehramtsstudentin hat eine große Leidenschaft für das Reisen. Daniela ist Optimistin und versucht, aus jeder Situation das Beste herauszuholen. Sie macht unter anderem bei GNTM mit, weil sie vor der Kamera sie selbst sein und sich frei entfalten kann.

Eva aus Berlin (26 Jahre alt):

Evas größter Traum ist es, einmal für „Victoria’s Secret“ zu laufen und das Cover der „Vogue“ zu schmücken. Sie ist empathisch und hat eine humorvolle Art. Sie beschreibt sich außerdem als ehrgeizig und kämpferisch. Die UI-Designerin freut sich darauf, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und bei den Shootings Spaß zu haben.

Jessica aus Beckenried, Schweiz (21 Jahre alt):

Die Schweizerin kreiert in ihrer Freizeit Comedy-Videos, die sie auf Social-Media-Plattformen postet. Ihr Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zum Lachen zu bringen. Jessica lebt ganz nach dem Motto „No Risk, No Fun“. Sie schätzt ihre Model-Chancen als gut ein, da sie sehr fotogen und selbstbewusst ist.

Joesphine aus München (19 Jahre alt):

Neben dem Modeln ist Josephine Teil einer Girlband. Ihr großer Traum ist es, für Marken wie Chanel und Miu Miu zu modeln und in dem Beruf um die Welt zu reisen. Bei GNTM ist sie bereit zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Jule aus Stuttgart (19 Jahre alt):

Jule, die nach dem Motto „You only live once“ lebt, freut sich darauf, über sich hinauszuwachsen. GNTM möchte sie als Sprungbrett für weitere Herausforderungen nutzen und vor allem Erfahrung sammeln. Sie ist sich sicher, dass sie alles mitbringt, was man fürs Modeln braucht: Größe, Selbstbewusstsein und ein starkes Auftreten.

Katharina aus Wien, Österreich (24 Jahre alt):

Katharina kommt ursprünglich aus den Niederlanden und hat in Musikvideos bereits Erfahrungen vor der Kamera gesammelt. Sie möchte bei GNTM ihre Leidenschaft fürs Modeln ausleben und sich weiterentwickeln. In ihrer Freizeit geht sie gern feiern.

Katrin aus Berlin (56 Jahre alt):

Die Berlinerin ist keine Neue im Business. Sie sammelte bereits 15 Jahre lang internationale Model-Erfahrung. Dazu gehören Shootings, Shows und Drehs. Sie will ein Zeichen setzen für Bestager-Models und zeigen, dass sich jeder, egal in welchem Alter, in seinem Körper wohlfühlen kann.

Laura aus Holzkirchen (25 Jahre alt):

Die Selbstständige arbeitet als DJ, Content Creatorin und ist im Bereich Social Media tätig. Ihre große Leidenschaft ist die Musik. In 5 Jahren sieht sie sich mit einem vollen Terminkalender auf dem Cover von Calvin Klein und tourt international als DJ.

Leila aus Fürth (22 Jahre alt):

Leila ist von Ihrem Können überzeugt und weiß genau, was sie will. Sie beschreibt sich als lustige und offene Persönlichkeit. Die Fürtherin sieht sich als Motivation dafür, dass auch kleinere Frauen erfolgreich werden können. Sie ist sich sicher, dass sie sich mit jedem gut verstehen kann. Drama geht sie aus dem Weg.

Lisa aus Lasberg, Österreich (19 Jahre alt):

Lisas klares Ziel ist es, „Germany’s Next Topmodel“ 2025 zu gewinnen. Auch sie träumt von dem Victoria’s-Secret-Laufsteg und möchte in Heidis Fußstapfen treten. Mit ihrer Modelerfahrung rechnet sie sich gute Chancen aus. Außerdem will Sie allen Transfrauen zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man nur will.

Lucia aus Hannover (21 Jahre alt):

Die angehende Immobilienkauffrau lässt sich gern von inspirierenden Gesprächen mitreißen und sieht ihre Stärke vor allem in ihrer Authentizität. Bei GNTM steht sie vor allem für Selbstliebe und ist sich sicher, dass jeder das Zeug zum Modeln hat, wenn man sich in seiner Haut wohlfühlt. Lucia beschreibt sich selbst als wandelbar und vielseitig.

Lulu aus Berlin (32 Jahre alt):

Die Berlinerin beschreit sich als Herzensmensch und möchte irgendwann ihre eigenes Modelabel gründen. Sie engagiert sich aktiv für den Tierschutz und hat eine gute Menschenkenntnis. Lulu weiß, wie wichtig es ist, nach einem Rückschlag wieder aufzustehen.

Magdalena aus Wien, Österreich (21 Jahre alt):

Die ehrgeizige Jurastudentin ist ein absoluter Familienmensch, der es auch liebt, Zeit mit Freunden und ihrem Hund zu verbringen. Ihre vielen Muttermale mochte sie in ihrer Vergangenheit gar nicht, heute sind diese ihr Markenzeichen geworden. Sie beschreibt sich als schüchtern, wird aber offener, wenn man sie besser kennt.

Marlene aus Mannheim (22 Jahre alt):

Die Kosmetikerin sprudelt voller Lebensfreude und rechnet sich unter anderem aufgrund ihrer positiven Ausstrahlung gute Chancen auf den Titel aus. Sie hat mexikanische Wurzeln und hat bereits Erfahrungen bei Shootings und Drehs sammeln können.

Natali aus Frankfurt am Main (25 Jahre alt):

Die Berufstänzerin träumt davon, das Modeln mit dem Tanzen zu vereinen. Bei GNTM möchte sie vor allem einen Einblick in die Modelbranche bekommen und im Finale ganz oben auf dem Siegtreppchen zu stehen. Sie beschreibt sich selbst als emotional und ehrgeizig.

Safia aus Dortmund (24 Jahre alt):

Safia ist überzeugt, dass jeder Mnsch schön ist, egal wie man aussieht. Sie interessiert sich vor allem für andere Kulturen und ist gerne auf Reisen. Die Dortmunderin sieht vor allem ihre Einzigartigkeit als eine ihrer Stärken. Wer einmal in Dortmund ist, sollte ihrer Meinung nach auf jeden Fall einen Stadionbesuch mitnehmen.

Stella aus Berlin (23 Jahre alt):

Stellas größtes Vorbild ist das Model Adriana Lima. Bisher konnte sie zwar keine Modelerfahrung sammeln, hat aber dafür großes vor: Am liebsten würde sie das Gesicht für Marken wie Gucci, Chanel und Dior werden. Auf ihrer Bucketliste steht eine Reise in die USA.

Svenja aus Hamburg (24 Jahre alt):

Svenjas Freunde schätzen an ihr ihren trockenen Humor, ihre Ehrlichkeit sowie Loyalität. Bei GNTM möchte Sie andere Menschen inspirieren. Funfact: Sie hat noch nie Steak, einen Döner oder eine Currywurst gegessen.

Valeria aus Oldenburg (21 Jahre alt):

Die 21-Jährige wurde von ihrer Cousine bei GNTM angemeldet. Die Studentin verfolgt vor allem kreative Hobbies: Klavier spielen und Zeichnen zählen zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Neben ihrer empathischen Persönlichkeit bringt sie auch Chaos mit sich und beschreibt sich als tollpatschig und verpeilt.

Xenia aus Loxstedt (26 Jahre alt):

Xenia weiß, welches Potenzial in ihr steckt und kann Anweisungen umsetzen und dazu lernen. Sie glaubt, dass ihre Erfahrung im Karate und im Tanzen von Vorteil sein können, um vorne mitzuspielen. Ihr Umfeld kann sich 100% auf Xenia verlassen.

Zoe aus Pulheim (19 Jahre alt):

Die 19-Jährige macht bei GNTM mit, um ihr jüngeres Ich stolz zu machen. Durch das Modeln möchte sie zukünftig ihrer Familie ein unbeschwertes Leben ermöglichen. Sie hat das Zeug dazu, „Germany’s Next Topmodel“ zu werden, da sie mit ihrer offenen Art für alles zu haben ist.

Angelina aus Kempten (20 Jahre alt):

Wo kann man GNTM 20205 schauen?

Die 20. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ läuft seit dem 13. Februar 2025 auf ProSieben. In den ersten sechs Wochen gibt es zwei Folgen pro Woche:

Mittwochs um 20:15 Uhr stehen die männlichen Kandidaten im Mittelpunkt.

Donnerstags um 20:15 Uhr sind die Folgen den weiblichen Kandidatinnen gewidmet.

Ab Folge 13, die am 27. März 2025 ausgestrahlt wird, treten alle verbliebenen Models gemeinsam an. Von diesem Zeitpunkt an gibt es nur noch eine Folge pro Woche, jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Neben der TV-Ausstrahlung sind alle Episoden auch live oder nachträglich auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar.