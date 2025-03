Die Kritik am Sedcard-Shooting traf einige Models besonders hart. Wer kann dem Druck standhalten?

In der 9. Folge stand unter anderem das Sedcard-Shooting auf dem Tagesplan. Während Fotograf Yu Tsai für einige der Kandidatinnen sehr positive Worte fand, traf es die anderen dafür umso härter.

GNTM 2025: Tränen nach dem Sedcard-Shooting der Female-Models

Um eine besonders authentische und natürliche Atmosphäre zu schaffen, ließ sich Heidi Klum etwas Einzigartiges einfallen: Die Kandidatinnen wurden direkt aus dem Bett zum Shooting gebracht. Währenddessen nahm Fotograf Yu Tsai kein Blatt vor den Mund, und auch Heidi sparte nach dem Shooting nicht mit deutlicher Kritik. Wie das Feedback zum Sedcard-Shooting ausfiel, können Sie sich hier anschauen:

Was sonst noch in der 9. Folge passiert ist

Neben dem Sedcard-Shooting stand auch der Entscheidungswalk an, diesmal unter dem Motto „60er-Jahre“. Backstage erwartete die Models eine ganz besondere Überraschung: Keine Geringere als Modeikone Twiggy gab ihnen wertvolle Tipps für ihren Auftritt. Doch für ein Model endete die Reise am nach dieser Episode. Alle Infos dazu finden Sie hier: GNTM 2025: So war die 9. Folge.

Wo kann man „GNTM 2025“ schauen?

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Bis Folge 12:

Mittwochs, 20:15 Uhr: Fokus auf die männlichen Kandidaten

Donnerstags, 20:15 Uhr: Fokus auf die weiblichen Kandidatinnen

Ab Folge 13 (27. März 2025):

Alle Models treten gemeinsam an

Nur noch donnerstags, 20:15 Uhr

Verpasste Folgen können jederzeit auf Joyn gestreamt werden.