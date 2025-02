„Germany’s Next Topmodel“ feiert dieses Jahr ein Jubiläum: Bereits zum 20. Mal wird Heidi Klum eine Gewinnerin küren. Wie auch im letzten Jahr gibt es neben weiblichen Teilnehmerinnen auch einen männlichen Cast, wodurch zum zweiten Mal ein männlicher Sieger ermittelt wird..

Die Kandidatinnen von GNTM 2025 im Überblick

Diese 93 Kandidatinnen sind in der 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ mit dabei:

Aisha aus Berlin (24 Jahre)

Alice aus Hamburg (21 Jahre)

Alyssa aus Steinmaur, Schweiz (21 Jahre)

Ana aus Jenbach, Österreich (23 Jahre)

Anik aus Bielefeld (24 Jahre)

Annett aus Stapelfeld (46 Jahre)

Angie aus München (34 Jahre)

Anna aus Freiburg (24 Jahre)

Anna aus Würenlingen, Schweiz (21 Jahre)

Anouk aus Flensburg (20 Jahre)

Avalina aus Berlin (24 Jahre)

Belmanda aus München (21 Jahre)

Canel aus Essen (26 Jahre)

Ceci aus Klagenfurt am Wörthersee, Österreich (22 Jahre)

Ceyda aus Berlin (22 Jahre)

Chelia aus Weilrod (24 Jahre)

Daniela aus Ostfildern (20 Jahre)

Eileen aus Bottrop (27 Jahre)

Elisabeth aus Hamburg (23 Jahre)

Emma aus Malmedy, Belgien (20 Jahre)

Eva aus Berlin (26 Jahre)

Fati aus Frankfurt am Main (24 Jahre)

Franka aus Leipzig (25 Jahre)

Geni aus Ergolding (23 Jahre)

Indra aus Duisburg (23 Jahre)

Jana aus Buchkirchen, Österreich (19 Jahre)

Jess aus Beckenried, Schweiz (21 Jahre)

Jessi aus Sautens, Österreich (24 Jahre)

Jojo aus RansbachBaumbach (25 Jahre)

Josy aus München (19 Jahre)

Jule aus Stuttgart (21 Jahre)

Kathi aus Wien, Österreich (24 Jahre)

Kathy aus Löhne (22 Jahre)

Katrin aus Berlin (56 Jahre)

Laetitia aus München (23 Jahre)

Lara aus Dresden (22 Jahre)

Laura aus Holzkirchen (25 Jahre)

Laura aus München (30 Jahre)

Laura-Marie aus Havixbeck (19 Jahre)

Lea aus München (30 Jahre)

Lea Sophie aus Berlin (26 Jahre)

Leila aus Fürth (22 Jahre)

Leisa aus Monheim am Rhein (23 Jahre)

Lena aus Heidenheim (24 Jahre)

Lia-Juline aus Extertal (27 Jahre)

Lisa aus Dinslaken (27 Jahre)

Lisa aus Lasberg, Österreich (19 Jahre)

Lisa Ariana aus Stuttgart (30 Jahre)

Loree aus Bottrop (25 Jahre)

Lucia aus Hannover (21 Jahre)

Lulu aus Berlin (32 Jahre)

Magi aus Wien, Österreich (21 Jahre)

Maja aus Markt Bibart (18 Jahre)

Mariele aus Hamburg (23 Jahre)

Maria aus Hamburg (26 Jahre)

Marlene aus Mannheim (22 Jahre)

Marlene aus München (20 Jahre)

Marleen aus Bochum (25 Jahre)

Marleen aus Gevelsberg (20 Jahre)

Marthe aus Mönchengladbach (24 Jahre)

Maryam aus Wien, Österreich (23 Jahre)

Melina aus Berlin (24 Jahre)

Melisa aus Fellbach (19 Jahre)

Michelle aus Ahrensfelde (26 Jahre)

Michelle aus Westerkappeln (20 Jahre)

Minja aus Emmen, Schweiz (31 Jahre)

Natalie aus Frankfurt am Main (20 Jahre)

Natali aus Frankfurt am Main (25 Jahre)

Nicole aus Chieming (26 Jahre)

Nicole aus Haigermoos, Österreich (33 Jahre)

Nina aus Niederkassel (23 Jahre)

Paula aus Berlin (21 Jahre)

Paula aus Frankenthal (Pfalz) (21 Jahre)

Safia aus Dortmund (24 Jahre)

Samira aus Graz, Österreich (20 Jahre)

Sarah aus Berlin (31 Jahre)

Sari aus Berlin (22 Jahre)

Sibylle aus München (50 Jahre)

Sina aus Koblenz (24 Jahre)

Soni aus Chieming (26 Jahre)

Sophie aus Dübendorf, Schweiz (20 Jahre)

Stella aus Berlin (23 Jahre)

Stephie aus Haimburg, Österreich (22 Jahre)

Sunny aus Köln (28 Jahre)

Svenja aus Hamburg (24 Jahre)

Tabitha aus Biel, Schweiz (28 Jahre)

Vanessa aus Hamburg (26 Jahre)

Vanessa aus Kumberg, Österreich (21 Jahre)

Valeria aus Oldenburg (21 Jahre)

Wenke aus Kapstadt, Südafrika (56 Jahre)

Wio aus Nottuln (33 Jahre)

Zoe aus Pulheim (19 Jahre)

Die Kandidaten von GNTM 2025 im Überblick

Diese 87 Male Models sind dieses Jahr mit dabei:

Abel aus Berlin (30 Jahre)

Alessio aus Düsseldorf (20 Jahre)

Alex aus Landshut (24 Jahre)

Alex aus Löhne (23 Jahre)

Alex aus Zürich, Schweiz (21 Jahre)

Bennet aus Sarstedt (23 Jahre)

Beni aus FeldkirchenWesterham (22 Jahre)

Chris aus Wipperfürth (bei Köln) (23 Jahre)

Christian aus St. Kanzian, Österreich (23 Jahre)

Clemens aus Minden (21 Jahre)

Dani aus Nürnberg (26 Jahre)

Daniel aus Berlin (20 Jahre)

Devo aus Hof (26 Jahre)

Eike aus Velen (24 Jahre)

Elias aus Berlin (20 Jahre)

Eliob aus Tokio (JP) (29 Jahre)

Enis aus Schweinfurt (23 Jahre)

Etienne aus Berlin (27 Jahre)

Ethan aus Düsseldorf (19 Jahre)

Fabian aus Hamburg (28 Jahre)

Fabian aus Nürnberg (20 Jahre)

Fabrice aus Berlin (25 Jahre)

Faruk aus Bergkamen (21 Jahre)

Felix aus Berlin (23 Jahre)

Felix aus Stuttgart (27 Jahre)

Felix aus Wien, Österreich (21 Jahre)

Felix aus Wien, Österreich (29 Jahre)

Florian aus Graz, Österreich (23 Jahre)

Gabriel aus Zürich, Schweiz (23 Jahre)

Gianluca aus Düsseldorf (27 Jahre)

Geni aus Ergolding (bei Landshut) (23 Jahre)

J.J. aus Köln (34 Jahre)

Jannik aus Bad Segeberg (22 Jahre)

Jason aus Lilienthal (27 Jahre)

Jil aus München (23 Jahre)

Jonas aus Berlin (36 Jahre)

Jonathan aus Berlin (29 Jahre, „Die Bachelorette“, „Germany Shore“, „Forsthaus Rampensau“)

Jonathan aus Gerlingen (25 Jahre)

Jonathan aus Olching (24 Jahre)

Josef aus Pfreimd (68 Jahre)

Julian aus Düsseldorf (24 Jahre)

Julian aus München (20 Jahre)

Julien aus Berlin (29 Jahre)

Julius aus Berlin (21 Jahre)

Justin aus Köln (24 Jahre)

Kadio aus Berlin (22 Jahre)

Karim aus Hagen (24 Jahre)

Keanu aus HöhenkirchenSiegertsbrunn (bei München) (24 Jahre)

Kev aus Berlin (22 Jahre)

Konsti aus Tuttlingen (23 Jahre)

Leon aus Hannover (24 Jahre)

Leonhard aus Rotthalmünster (22 Jahre)

Lian aus Bern, Schweiz (21 Jahre)

Luca aus Norderstedt (22 Jahre)

Malik aus Berlin (22 Jahre)

Malte aus Nottuln (33 Jahre)

Marcel aus Hamburg (27 Jahre)

Mario aus Leipzig (32 Jahre)

Mark aus Dortmund (48 Jahre)

Martin aus Hoppegarten (49 Jahre)

Mattes aus Alpen (38 Jahre)

Matthias aus Guntramsdorf, Österreich (19 Jahre)

Maximilian aus Berlin (34 Jahre)

Men aus Unterschleißheim (bei München) (25 Jahre)

Milo aus Berlin (23 Jahre)

Moritz aus Ansbach (23 Jahre)

Moritz aus Berlin (19 Jahre)

Moritz aus Mauerstetten (bei Kaufbeuren) (29 Jahre)

Nawin aus Freiburg im Breisgau (27 Jahre)

Nick aus Würzburg (25 Jahre)

Nico aus Halstenbek (49 Jahre)

Nico aus Lübeck (21 Jahre)

Nico Valentino aus Fahrenzhausen (bei Freising) (22 Jahre)

Nils aus Düsseldorf (25 Jahre)

Noel aus Wien, Österreich (23 Jahre)

Pierre aus Wien, Österreich (22 Jahre)

Rany aus Berlin (23 Jahre)

Ray aus Hamburg (30 Jahre)

Robin aus Speyer (24 Jahre)

Ryan aus Landshut (22 Jahre, „Are You The One“, „Ex on the Beach“)

Samuel aus Köln (23 Jahre)

Sarah aus Berlin (22 Jahre)

Silas aus Viersen (23 Jahre)

Tim aus Berlin (19 Jahre)

Vaggelis aus Neumünster (23 Jahre)

Volkan aus Andernach (25 Jahre)

Wio aus Nottuln (33 Jahre)

Wann startet „Germany’s Next Topmodel“ 2025?

Die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ startet am Donnerstag, den 13. Februar 2025. In diesem Jahr werden die Folgen dienstags und donnerstags ausgestrahlt. Weitere Details zu den Sendeterminen und allen Neuerungen finden Sie hier: GNTM 2025: Alle Infos zu den Sendeterminen und was sonst neu ist.

Welchen Preis bekommen die Gewinner der diesjährigen Staffel von GNTM?

In der 20. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" werden sowohl ein Gewinner als auch eine Gewinnerin gekürt. Beide erhalten jeweils ein Titelbild auf "Harper’s Bazaar", ein Preisgeld von 100.000 Euro und werden Teil der legendären "Wir sind es uns wert"-Kampagne von L'Oréal Paris.