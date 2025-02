Gestern Abend startete die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" mit dem Casting der Frauen. In der ersten Gruppe versuchten 3 Frauen auf dem Catwalk ihr Glück. Kandidatin Josy hat noch eine Überraschung im Gepäck

GNTM 2025: Josy nimmt mit ihrem Bruder Jonathan teil

Die 18-jährige Josy aus München bringt nicht nut das Zeug zum Modeln mit, sondern auch Familienpower:

Josys Bruder Jonathan wird dann mittwochs in den Male-Model-Folgen um das Weiterkommen kämpfen. Sie können also gespannt bleiben.

Über Kandidatin Josy

Die 18-Jährige ist neben dem Modeln auch in einer Girlband aktiv und übernimmt dort neben den tänzerischen und gesanglichen auch einige Rap-Parts:

Femme 5 dürfte vor allem auch Reality-TV-Liebhabern bekannt vorkommen. Bandmitglied Alicia kennt man unter anderem aus den Formaten "Temptation Island" und "Are You The One? - Realitystars in Love".