1 In der 5. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 stand ein Fotoshooting mit großen Emotionen auf dem Plan. Foto: ProSieben/Daniel Graf

In Folge 5 von „Germany’s Next Topmodel“ erlitt eine Kandidatin beim Fotoshooting einen Kreislaufzusammenbruch. Alle Infos im Artikel.











Link kopiert



In der 5. Folge der 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ stand das erste Fotoshooting an. Heidi hatte eine besondere Herausforderung für die Teilnehmerinnen: Ziel war es, ihre Emotionen zu zeigen und Tränen fließen zu lassen. Eine Kandidatin traf es dabei besonders schwer.