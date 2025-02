Von 48 Kandidaten können nur 25 ins Modelhaus ziehen. Wer in der 4. Folge von GNTM 2025 in die nächste Runde kam, lesen Sie im Artikel.

In der 4. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ mussten die verbliebenen 48 Male-Models einen Walk auf dem Laufsteg meistern. Nur 25 von ihnen zogen am Ende der Folge ins Modelhaus. Damit musste fast die Hälfte der Kandidaten die Heimreise antreten.

GNTM 2025: Diese Models haben es ins Modelhaus geschafft

Im nachfolgenden Video sehen Sie den 1. Teil der Entscheidung:

In der 1. Gruppe konnten alle Männer (Faruk, Ethan, Eliob, Christian & Alex) auf Anhieb überzeugen. In der 2. Gruppe entschied sich Heidi jedoch für keinen der Männer. In Gruppe 3 erhielt Felix S., der die Show schließen durfte, großes Lob. Auch Jannik bekam ein Ticket für die nächste Runde. Die anderen 3 mussten leider nach Hause fahren.

Den 2. Teil der Entscheidung sehen Sie hier:

Hier ist der korrigierte Text mit verbesserter Rechtschreibung und Satzstruktur: In Gruppe 4 erhielt Nawin die Rückmeldung, dass er etwas unsicher wirkte. Heidi fand seinen Walk jedoch gut und gab ihm ein Ticket für die nächste Runde. Auch Pierre konnte die Jury überzeugen, ebenso erhielt Lian positives Feedback. Zu 3. traten Felix L., Enis und Keanu vor die Jury – alle drei durften ins Modelhaus einziehen. In der nächsten Gruppe schaffte es leider niemand in die nächste Runde. Kandidat Samuel konnte nicht nur mit seinen Tattoos überzeugen, auch Gabriel kam gut bei der Jury an. Das Live-Publikum war besonders von Kevin angetan. Auch J. J. muss die Heimreise noch nicht antreten. In der vorletzten Gruppe schafften es Mattes, John und Moritz in die nächste Runde. In der letzten Gruppe nahm Heidi schließlich noch einmal alle mit in die nächste Runde: Ryan, Felix F., Konstantin, Ray und Tim.

Diese Frauen haben es bereits in Modelhaus geschafft: GNTM 2025: Das sind die Top 26 Kandidatinnen

Wann läuft „Germany’s Next Topmodel“ 2025?

Die 20. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ startete am 13. Februar 2025 auf ProSieben. In den ersten sechs Wochen werden zwei Folgen pro Woche ausgestrahlt:

Mittwochs um 20:15 Uhr: Folgen mit den männlichen Kandidaten.

Donnerstags um 20:15 Uhr: Folgen mit den weiblichen Kandidatinnen.

Ab der 13. Folge, die am 27. März 2025 ausgestrahlt wird, treten alle verbleibenden Models gemeinsam auf, und es gibt nur noch eine Folge pro Woche, jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung können alle Folgen auch auf der Streaming-Plattform Joyn live verfolgt oder nachträglich angesehen werden.