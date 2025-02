Die 49 Kandidatinnen mussten sich in der 3. Folge von GNTM 2025 auf dem Laufsteg beweisen. Im Artikel können Sie sich die ärgerlichen Pannen anschauen.

In der 3. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ mussten die verbliebenen 49 Models ein Walk auf dem Laufsteg meistern. Dabei lief nicht alles immer ganz rund.

GNTM 2025: Pannen & Missgeschicke auf dem Laufsteg

Während viele Kandidatinnen bereits Modelerfahrung sammeln konnten, ist es für einige auch das 1. Mal auf dem Laufsteg. Welche Pannen es beim Walk gab, können Sie im Video anschauen:

Welche Kanditaten schafften es in Folge 3 in die nächste Runde?

Eigentlich hatte Heidi Klum exakt 25 Kandidatinnen für das Modelhaus eingeplant. Doch am Ende wurde sie von gleich 26 Teilnehmerinnen überzeugt: GNTM 2025: Das sind die Top 26 Kandidatinnen.

Wann läuft „Germany’s Next Topmodel“ 2025?

Die 20. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ startete am 13. Februar 2025 auf ProSieben. In den ersten sechs Wochen werden zwei Folgen pro Woche ausgestrahlt:

Mittwochs um 20:15 Uhr: Folgen mit den männlichen Kandidaten.

Donnerstags um 20:15 Uhr: Folgen mit den weiblichen Kandidatinnen.

Ab der 13. Folge, die am 27. März 2025 ausgestrahlt wird, treten alle verbleibenden Models gemeinsam auf, und es gibt nur noch eine Folge pro Woche, jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung können alle Folgen auch auf der Streaming-Plattform Joyn live verfolgt oder nachträglich angesehen werden.