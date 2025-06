GNTM 2025 (Folge 23): Streit zwischen Aaliyah und Kevin eskaliert

Nachdem sich in den vergangenen Wochen die Spannungen zwischen Aaliyah und Kevin zunehmend zugespitzt hatten, eskaliert die Situation schließlich hinter den Kulissen.

Beim Medientraining gibt sich Christian Düren alle Mühe, die Models aus der Reserve zu locken. Mit provokanten Fragen zielt er darauf ab, den Kandidaten unangenehme Aussagen zu entlocken. Und tatsächlich: Einige nutzen die Gelegenheit, um scharfe Kritik an ihren Mitstreitern zu äußern. Zwischen Aaliyah und Kevin, wo die Stimmung seit Wochen ohnehin angespannt ist, eskaliert die Situation schließlich hinter den Kulissen.

GNTM 2025: Der Konflikt zwischen Aaliyah und Kevin spitzt sich zu

Beim Medientraining will Christian Düren von Aaliyah wissen, wer ihrer Meinung nach als Nächstes die Show verlassen sollte. Zunächst zögert sie, doch Düren lässt nicht locker. „Ich seh‘ jetzt nur bei Kevin und Moritz, dass die manchmal ein bisschen lustlos sind. […] Manche hängen sich halt so richtig rein, bei denen ist das manchmal so ‚hm‘“, sagt die 22-Jährige schließlich. Außerdem wirft sie Kevin vor, sich vor der Kamera anders zu geben als abseits davon.

Direkt im Anschluss ist Moritz an der Reihe – und Düren konfrontiert ihn prompt mit Aaliyahs Kritik. Backstage sorgt das für erste Spannungen. Doch damit ist es nicht getan: Auch ein Streit aus der Vorwoche flammt wieder auf und am Ende wird auch Zoe in das Geschehen hineingezogen. Die Streitsituation können Sie sich hier anschauen:

Wenig später nennt Pierre Kevin beim Medientraining „fake“, betont jedoch, dass er die Aussage bewusst so stehen ließ, um einer Diskussion aus dem Weg zu gehen. Auch Zoe äußert sich kritisch und bezeichnet Kevin als „Einzelkämpfer“. Kurz darauf wird Kevin mit den Vorwürfen konfrontiert. Wie sich Pierre, Zoe und Kevin beim Medientraining geschlagen haben, sehen Sie hier:

Lesen Sie auch: GNTM 2025: Wann ist das Finale?

GNTM 2025: Wer ist raus in Folge 23?

Am Ende der Folge heißt es kurz vor dem Halbfinale für ein Female- und ein Male-Model Abschied nehmen. Wer gehen musste und was sonst noch in der Folge passiert ist, lesen Sie hier: GNTM 2025: Wer ist raus? (Folge 23).

Im TV und im Stream: Hier können Sie GNTM 2025 schauen

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. In den ersten sechs Wochen gab es pro Woche zwei Folgen:

Mittwochs, 20:15 Uhr – Fokus auf die männlichen Kandidaten

Donnerstags, 20:15 Uhr – Fokus auf die weiblichen Kandidatinnen

Seit der 13. Folge (27. März 2025) treten alle Models gemeinsam an. Ab dann wird nur noch eine Folge pro Woche ausgestrahlt – immer donnerstags um 20:15 Uhr. Verpasste Episoden sind später auf Joyn abrufbar.