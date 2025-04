Große Freude und Spannung bei „Germany’s Next Topmodel“ 2025: In Los Angeles erwartete die Teilnehmerinnen eine besondere Überraschung – ein exklusives Casting für die renommierte Modemarke „Intimissimi“. Doch nur eine von ihnen hat die Chance, das neue Kampagnengesicht des Labels zu werden.

GNTM 2025: Wer hat den Job bei „Intimissimi“ bekommen?

Bild: ProSieben/Max Montgomery

Beim Casting der Intimissimi-Kampagne begrüßen Elena Göcke, Head of Communications bei Intimissimi Deutschland, und Model Leni Klum die aufgeregten Kandidatinnen. In der ersten Runde gilt es, ein edles Lingerie-Set selbstbewusst auf dem Laufsteg zu präsentieren – mit Fokus auf Feminität, Eleganz und Power, wie Elena Göcke betont. Nach einem starken Auftritt schaffen es Daniela, Zoe, Eva, Josy und Lisa in die engere Auswahl. Doch nur eine erhält am Ende den begehrten Job. Beim abschließenden Test-Shooting überzeugt Eva die Jury und wird zum neuen Kampagnengesicht gewählt.

GNTM 2025: Wer musste die Show in Folge 15 verlassen?

Nach dem Entscheidungswalk ist für ein Model die Reise bei „Germany’s Next Topmodel“ in der 15. Folge zu Ende. Alle Infos zum Exit finden Sie hier: GNTM 2025: Wer ist raus in Folge 15?

Im TV und im Stream: Hier können Sie GNTM 2025 schauen

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. In den ersten sechs Wochen gab es pro Woche zwei Folgen:

Mittwochs, 20:15 Uhr – Fokus auf die männlichen Kandidaten

Donnerstags, 20:15 Uhr – Fokus auf die weiblichen Kandidatinnen

Seit der 13. Folge (27. März 2025) treten alle Models gemeinsam an. Ab dann wird nur noch eine Folge pro Woche ausgestrahlt – immer donnerstags um 20:15 Uhr. Verpasste Episoden sind später auf Joyn abrufbar.