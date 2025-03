Beim Casting für das Magazin „Approved“ kommt es zu Diskriminierungsvorwürfen zwischen dem Kunden und Kandidat Faruk, der nach dem Feedback sichtlich gekränkt den Raum verlässt. Ein Teil seiner Mitstreiter bezieht ebenfalls Stellung und setzt ein Statement.

GNTM 2025: Faruk fühlt sich vom Kunden beleidigt

Nach den First-Looks beim „Approved“-Casting kommt es bei der Entscheidung um den Job zu einem Zwischenfall zwischen dem Kunden und Kandidat Faruk. Für das anstehende Shooting wurden Models mit einem durchtrainierten Körper gesucht.

„Du hast ja uns wirklich auch von einer Story erzählt, die du hinter dich gebracht hast. Nutze das wirklich, um selbstbewusster zu werden. Auch um ein bisschen mehr Workout zu machen“, so der stellvertretende Chefredakteur Oliver Rauh, während dieser auf seinen eigenen nicht gerade durchtrainierten Bauch klopfte. Des Weiteren gibt er Faruk mit auf den Weg; „Du hast so ein Strahlen in dir, was mich ganz, ganz begeistert hat und der Blick ist einfach Wahnsinn“.

Faruks Reaktion auf die Worte des Kunden

„Was hat der jetzt gesagt? Spinnt der?“, so Faruks erste Reaktion. Daraufhin entscheidet er sich dazu, den Raum zu verlassen und erklärt im Interview: „Der Kunde hat mich diskriminiert. Er hat ja gesagt, ich soll jetzt abnehmen.“ In der Umkleide kochen die Emotionen dann über. „Gar keinen Respekt vor anderen. […] Ich steh mit meinem Bauch in jedem Nacktshooting ohne mich zu verstecken oder irgendwie mich zu beschweren, dass ich nackt bin. [..] Und dann sagt er noch, ‚mach mal Workout‘ mit seinem Bierbauch“, so der 21-Jährige.

Konfrontation mit Oliver Rauh

Nachdem fast alle Models ihr Feedback bekommen hatten, konfrontiert Faruk den Kunden mit dessen Verhalten. „Mit so einem Bierbauch zu sagen ‚Nimm ab‘, gar kein Respekt. Du bist fett.“, so Faruk, als er daraufhin erneut aus dem Raum stürmt. Oliver Rauh wirkte gefasst, schien sein Verhalten im Nachhinein aber zu reflektieren. Nachdem die Kandidaten das Geschehene im Anschluss heiß diskutierten, trafen Moritz, Kevin, Pierre, Jannik, Eliob und Samuel (die Gewinner des Castings) sowie Faruk nochmals auf den Kunden, der sich bei Faruk entschuldigte. Dieser konnte die Worte allerdings nicht annehmen, entschuldigte sich im Gegenzug dennoch für seine Wortwahl: „Ich würde niemals für einen Kunden wie Sie arbeiten wollen und ich finde auch, wenn jedes Model seinen Mund hält, wird es Menschen wie Sie immer geben, die abfällig und respektlos sind.“ Die 6 Models, die den Job ergattern konnten, setzten ein Statement und teilten dem Kunden mit, dass sie hinter Faruk stehen würden und den Job deswegen nicht annehmen. Den ganzen Vorfall können Sie sich im Video anschauen:

3 Models entscheiden sich dazu, den Job trotzdem anzunehmen

Nach vielen Gesprächen untereinander entscheiden sich Pierre, Moritz und Kevin dazu, den Job doch noch anzunehmen. Wie die 3 sich dabei geschlagen haben, können Sie sich im Video anschauen:

GNTM 2025: Wer hat es in die nächste Runde geschafft

Wer in Los Angeles bleiben darf und wer direkt wieder nach Hause fliegen musste, lesen Sie hier: GNTM 2025: Wer ist raus in Folge 12?

Im TV und im Stream: Hier können Sie GNTM 2025 schauen

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. In den ersten sechs Wochen gab es pro Woche zwei Folgen:

Mittwochs, 20:15 Uhr – Fokus auf die männlichen Kandidaten

Donnerstags, 20:15 Uhr – Fokus auf die weiblichen Kandidatinnen

Ab heute (13. Folge, 27. März 2025) treten alle Models gemeinsam an. Ab dann wird nur noch eine Folge pro Woche ausgestrahlt – immer donnerstags um 20:15 Uhr. Verpasste Episoden sind später auf Joyn abrufbar.