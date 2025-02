Bei Kandidatin Ceyda ist nach dem Casting in München von "Germany's Next Topmodel" 2025 die Enttäuschung groß. Wieso konnte Sie Heidi nicht überzeugen?

Gestern Abend startete die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" mit dem Casting der Frauen. Unter den knapp 100 ausgewählten war sich Kandidatin Ceyda sicher, dass sie weiterkommt. Doch als Heidi Klum und Tochter Leni eine Entscheidung gegen die 22-Jährige trafen, war die Enttäuschung groß.

GNTM 2025: Ceyda ist die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben

Ceyda aus Berlin kann es nicht fassen: Die 22-Jährige versuchte ihr Glück beim Casting von "Germany's Next Topmodel" 2025 und muss leider direkt wieder die Heimreise antreten. Unter Tränen verlässt Sie die Show: "Ich will nach Hause einfach". Hier können Sie den Walk und ihre Reaktion in voller Länge anschauen:

Wo kann man "Germany's Next Topmodel" schauen?

Die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" startete am 13. Februar 2025 und wird jeden Donnerstag (Female-Models) und jeden Mittwoch (Male-Models) um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Ab der 13. Folge treffen die Männer und die Frauen aufeinander. Ab dieser Folge wird dann nur noch donnerstags eine Folge ausgetstrahlt. Sie können die Sendung live im Fernsehen verfolgen oder den Livestream auf der Streaming-Plattform Joyn nutzen. Falls Sie eine Folge verpasst haben, stehen Ihnen die gesamten Episoden nach der Ausstrahlung kostenlos auf Joyn zur Verfügung.