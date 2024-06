Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" geht auf die Zielgerade. Kurz vor dem Halbfinale, das in diesem Jahr nicht wie gewohnt donnerstags zu sehen ist, ist für einen großen Favoriten Schluss.

Seit dem 15. Februar 2024 können Sie jede Woche eine Folge der 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ schauen. Zum ersten Mal in der Geschichte von GNTM castet Modelmama Heidi Klum auch männliche Teilnehmer.

Langsam neigt sich die aktuelle Staffel der ProSieben-Show allerdings dem Ende zu. In der kommenden Woche steht schon das Halbfinale an, das in diesem Jahr erstmals nicht an einem Donnerstag zu sehen sein wird. Aber wann dann? Und für wen ist der Traum von "Germany’s Next Topmodel" kurz vorher vorbei?

Lesen Sie auch

GNTM 2024: Das passiert in Folge 17

In der aktuellsten Folge gab es natürlich wieder ein Fotoshooting. Bei diesem mussten die Kandidatinnen und Kandidaten dieses Mal mit Degen bewaffnet an Bungee-Vorrichtungen hängend springen. Außerdem war es in dieser Woche an der Zeit für große Gefühle: Denn bei GNTM stand der Besuch von Familie und Freundinnen und Freunden an.

GNTM 2024: Diese Kandidaten müssen die Show in Folge 17 verlassen

Kurz vor dem Halbfinale musste dann ein großer Favorit bei "Germany’s Next Topmodel" gehen: Männermodel Armin aus Kempten im Allgäu. In der neuen Folge der Show war Schluss für den 27-Jährigen. "Ich hab Dich wirklich zu 100 Prozent im Finale gesehen und deshalb bin ich wirklich geschockt von mir, dass ich das jetzt sagen muss", sagte Heidi Klum "Aber, so leid es mir tut, ich habe leider kein Foto für Dich, Armin."

GNTM 2024: Nächste Folge erstmals an einem Dienstag

Der Ausgeschiedene wirkte im Anschluss durchaus geschockt. "Dieser Traum, der in einem wächst - und jemand steckt so 'ne Nadel rein", fasste er seine geplatzte Hoffnung auf den Topmodel-Titel zusammen. "Auch wenn jetzt die letzten Worte von Heidi wehgetan haben", sei die Teilnahme an der Show aber "das Schönste, was man je erleben kann". Er versuchte, sein Scheitern mit Fassung zu tragen: "Irgendwann muss jeder gehen." Beim Fotoshooting konnte das Model nicht überzeugen.

Wer jetzt ins große Finale der aktuellen Staffel einziehen darf, entscheidet sich zum ersten Mal in der Geschichte der Show von Heidi Klum an einem Dienstag: ProSieben zeigt das Halbfinale nämlich in der kommenden Woche am 11. Juni um 20:15 Uhr. Nur zwei Tage danach, also am Donnerstag, den 13. Juni, findet dann in Köln das große Live-Finale statt.

GNTM 2024: Welche Kandidaten und Kandidatinnen stehen im Halbfinale?

Neun Kandidaten kämpfen aktuell noch um den Titel der Show:

Frieder, 25 Jahre alt, Modedesign-Student aus Berlin

Fabienne, 20 Jahre alt, angehende Zahnmedizinische Fachangestellte aus Solingen

Lea, 24 Jahre alt, Business Developerin aus Düsseldorf

Julian, 24 Jahre alt, Content Creator aus Frankfurt am Main

Luka, 24 Jahre alt, Student aus Frankfurt am Main

Linus, 25 Jahre alt, BWLStudent aus Berlin

Xenia, 23 Jahre alt, angehende Förderlehrerein aus Hof

Grace, 24 Jahre alt, ContentCreatorin aus Düsseldorf

Jermaine, 19 Jahre alt, Influencer aus Kassel

Diese Kandidaten sind bereits ausgeschieden

Folge 1

Lennard

Cedric

Kelvin

Claudio

Enrico

Kevin

Leon

Folge 2

Peter

Bella

Julia

Chiara

Milena

Mike

Angel

Alexandra

Folge 3

Nikita

Vivien

Greta

Fadi

Khalid

David

Niel

Michael

Djoss

Noël

Jason

EllenSofie

Luca

Niklas

Akim

Folge 4

Yanik

BaoHuy

Vanessa

Tracy

Folge 5

Marcia

Lilian

Felice

Folge 6

Franz

Livingsten

Leoni

Folge 7

Alexandra

Max

Folge 8

In Folge 8 musste niemand die Show verlassen

Folge 9

In Folge 9 muss niemand die Show verlassen

Folge 10

Nuri

Jana

Yusupha

Felix

Lilli

Dominik

Folge 11

Lydwine

Lucas

Folge 12

Lucas

Lydwine

Folge 13

Stella

Dominic

Folge 14

Aldin

Sara

Folge 15

Marvin

Folge 16

Kadidja

GNTM 2024: Welcher Gastjuror unterstützt Heidi in Folge 17?

In Folge 17 waren Thomas Hayo und Kristian Schuller als Gastjuroren dabei. Mode-Fotograf Schuller inspizierte die Models durch den Sucher seiner Kamera, während Hayo als Creative Director neben Heidi Klum Platz nahm.

GNTM 2024: Wo kann man GNTM schauen?

Germany’s Next Topmodel läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr. Gleichzeitig können Sie die Folge auch auf Joyn streamen. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese ebenfalls im Nachhinein schauen. Alle Infos dazu lesen Sie hier: Wo kann man GNTM nachschauen?

Neu in Staffel 19: Mehr als nur ein Gewinner

Erstmals gibt es im Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2024 nicht nur eine Gewinnerin, sondern auch einen Gewinner. Beide Gewinner bekommen jeweils ein Cover auf der „Harper’s Bazaar sowie eine Siegerprämie von 100.000 Euro.