Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" geht auf die Zielgerade. Am Dienstag lief das Halbfinale, am Donnerstag ist das Finale. Wer musste kurz vor diesem gehen? Und welche Promis hat Heidi Klum für die letzte Show von Staffel 19 eingeladen?

Seit dem 15. Februar 2024 können Sie jede Woche eine Folge der 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ schauen. Zum ersten Mal in der Geschichte von GNTM castet Modelmama Heidi Klum auch männliche Teilnehmer.

Nun neigt sich die aktuelle Staffel der ProSieben-Show allerdings dem Ende zu. Am vergangenen Dienstag, 11. Juni, stand schon das Halbfinale an. Nur zwei Tage später findet dann das große Live-Finale in Köln statt. Welche Models sind bei diesem dabei und dürfen weiter auf ihren Traum von "Germany’s Next Topmodel" hoffen? Und welche Promis hat Heidi Klum dafür nach Köln eingeladen?

GNTM 2024: Was passierte im Halbfinale?

Im Halbfinale gab es ein spektakulären Helikopter-Shooting, bei dem die Kandidatinnen und Kandidaten die eigenen Ängste überwinden mussten. Die Models mussten an Gurten angeschnallt an der Karosserie der Flugmaschine hängen. Beim Catwalk wurde es dann kunstvoll: In ausgefallenen Outfits mussten die GNTM-Kandidatinnen und Kandidaten dann ein letztes Mal alles geben, um Modelmama Heidi Klum zu überzeugen.

GNTM 2024: Welche Kandidaten stehen im Finale ?

Im Finale von GNTM wird in diesem Jahr erstmals ein Zwillingspärchen antreten. Heid Klum und ihre Jury wählten Julian und Luka (24) aus Frankfurt am Main nun in die Endausscheidung. Die Brüder werden in der Show seit kurzem als ein einziger Kandidat gewertet. Heißt: einer von ihnen kann den anderen mit aufwerten oder herunterziehen. Im Finale am Donenrstag (20.15 Uhr/ProSieben) werden sie gegen männlichen Models Jermaine (20) aus Kassel und Linus (25) aus Berlin antreten.

Unter den Frauen konnten Fabienne (21) aus Solingen, Lea (24) aus Düsseldorf und Xenia (24) aus Hof überzeugen.

Sieben Kandidaten kämpfen also aktuell noch um den Titel der Show:

Fabienne, 20 Jahre alt, angehende Zahnmedizinische Fachangestellte aus Solingen

Lea, 24 Jahre alt, Business Developerin aus Düsseldorf

Julian, 24 Jahre alt, Content Creator aus Frankfurt am Main

Luka, 24 Jahre alt, Student aus Frankfurt am Main

Linus, 25 Jahre alt, BWLStudent aus Berlin

Xenia, 23 Jahre alt, angehende Förderlehrerein aus Hof

Jermaine, 19 Jahre alt, Influencer aus Kassel

GNTM 2024: Welche Kandidaten mussten die Show im Halbfinale verlassen?

Grace aus Düsseldorf konnte Klum und ihre Jury beim Catwalk nicht überzeugen. Die Content-Creatorin, die nach ihren Worten auf dem Laufsteg nicht einfallsreich genug war, nahm es mit Fassung: "Ich freue mich für die anderen."

Auch Frieder aus Berlin, der nach Einschätzung der Moderatorin beim Shooting auf der Kufe eines Helikopters nicht genug Spaß an der Sache zeigte, machte eine gute Miene: "Ich sehe es nicht negativ. Ich hätte schon in der zweiten Folge gehen können."

GNTM 2024:Welche prominenten Gäste kommen zum Finale am Donnerstag?

Zum Live-Finale am Donnerstag, den 13. Juni, in Köln hat Heidi Klum prominente Gäste eingeladen: Kein Geringerer als Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger (39) wird dabei sein. Auch die 25 Jahre alte Sängerin Sabrina Carpenter ("Almost Love") konnte die Modelmama für die Finalshow gewinnen. Der ehemalige Disney-Star wird live auftreten.

Weitere Musik-Acts sind Robin S. (62), die in den 1990er Jahren mit unvergessenen Dance-Hits wie "Show Me Love" erfolgreich war - und das Elektro-Duo Sofi Tukker. Das besteht aus den beiden New Yorkern Sophie Hawley-Weld (32) und Tucker Halpern (34). Sie bekamen für ihren Hit "Drinkee" eine Grammy-Nominierung und werden am Donnerstag auf der Topmodel-Bühne ihren neuen Hit "Spiral" präsentieren.

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Model-Ikone Liz Hurley geben. Die 59-jähirge Britin war in der Staffel bereits Gastjurorin und kehrt jetzt zurück. Sie kommt mit einem weiteren Stargast: ihrem Sohn Damian Hurley (22), der inzwischen selbst als Model und Schauspieler tätig ist. Ebenfalls wieder dabei sein wird Fotograf Rankin (58), der lichtete die Models bereits für das nicht unumstrittene Nackt-Shooting in Woche 15 ab.

Ebenfalls ein alter Bekannter udn Verstärkung im Finale in der Topmodel-Welt ist der 79-jährige Star-Designer Wolfgang Joop (79). Er war in der 9. und 10. Staffel als festes Jury-Mitglied dabei und kommt ab und zu als Gastjuror zurück. Nächster Rückkehrer ist der 32 Jahre alte Designer Kevin Germanier, der in Folge 12 der der diesjährigen "Germany's next Topmodel"-Staffel dabei war.

Diese Kandidaten sind bereits ausgeschieden

Folge 1

Lennard

Cedric

Kelvin

Claudio

Enrico

Kevin

Leon

Folge 2

Peter

Bella

Julia

Chiara

Milena

Mike

Angel

Alexandra

Folge 3

Nikita

Vivien

Greta

Fadi

Khalid

David

Niel

Michael

Djoss

Noël

Jason

EllenSofie

Luca

Niklas

Akim

Folge 4

Yanik

BaoHuy

Vanessa

Tracy

Folge 5

Marcia

Lilian

Felice

Folge 6

Franz

Livingsten

Leoni

Folge 7

Alexandra

Max

Folge 8

In Folge 8 musste niemand die Show verlassen

Folge 9

In Folge 9 muss niemand die Show verlassen

Folge 10

Nuri

Jana

Yusupha

Felix

Lilli

Dominik

Folge 11

Lydwine

Lucas

Folge 12

Lucas

Lydwine

Folge 13

Stella

Dominic

Folge 14

Aldin

Sara

Folge 15

Marvin

Folge 16

Kadidja

Folge 17 (Halbfinale)

Grace

Frieder

GNTM 2024: Welcher Gastjuror unterstützt Heidi im Halbfinale?

In Folge 18 wurde Heidi Klum vom schwedischen Model Elsa Hosk sowie dem Mode- und Werbe-Fotograf Vijat Mohindra und Designer Yannik Zamboni unterstützt.

GNTM 2024: Wo kann man GNTM schauen?

Germany’s Next Topmodel läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr. Gleichzeitig können Sie die Folge auch auf Joyn streamen. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese ebenfalls im Nachhinein schauen. Alle Infos dazu lesen Sie hier: Wo kann man GNTM nachschauen?

Neu in Staffel 19: Mehr als nur ein Gewinner

Erstmals gibt es im Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2024 nicht nur eine Gewinnerin, sondern auch einen Gewinner. Beide Gewinner bekommen jeweils ein Cover auf der „Harper’s Bazaar sowie eine Siegerprämie von 100.000 Euro.