In der 10. Folge von Germany’s Next Topmodel gerät Pierre mit Kevin aneinander und wirft ihm narzisstische Züge vor. Doch können die beiden ihren Streit beilegen?

In der 10. Folge von "Germany’s Next Topmodel" 2025 schnitt Kandidat Pierre beim Sedcard-Shooting deutlich besser ab als sein Konkurrent Kevin. Während Kevin danach sichtlich niedergeschlagen war, zeigte Pierre wenig Mitgefühl – stattdessen fielen seine Worte wenig schmeichelhaft aus.

GNTM 2025: Narzissmus-Vorwurf sorgt für Spannungen

Nach Pierres Vorwurf des Narzissmus gegenüber Kevin eskalierte die Situation zwischen den beiden Kandidaten. Wie der Konflikt verlief und ob sie ihre Differenzen klären konnten, sehen Sie in den folgenden Videos:

