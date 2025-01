Gnadenhof Wieslaufhof in Schorndorf: Rettungsaktion geglückt: Dana und Caipi sind nun in Sicherheit

Rettungsaktion geglückt: Dana und Caipi sind nun in Sicherheit

Gnadenhof Wieslaufhof in Schorndorf

1 Ina Franke schmust mit Dana. Der Verein Wieslaufhof hat die 26 Jahre alte Stute und ihre Freundin Caipirinha kürzlich aus einem völlig verschlammten Paddock gerettet. Foto: Heinz Heiss

Welch Glück für Dana und Caipi: Die betagten Pferde sind aus einem verschlammten Auslauf gerettet worden. Im Gnadenhof Wieslauftal werden sie nun aufgepäppelt und dürfen ihren Lebensabend verbringen.











Link kopiert



Etwas Besseres hätte Dana und Caipirinha kaum passieren können. Das haben die zwei betagten Pferdedamen offenbar instinktiv gewusst. Zumindest sind sie gleich bereitwillig in den Transporter gestiegen, den die Mitglieder des Vereins Wieslaufhof Ende Dezember spontan gechartert hatten, um sie aus ihrem bisherigen Zuhause abzuholen und zum Gnadenhof in Miedelsbach zu bringen. Das Zuhause war ein Sumpf aus Matsch und Mist, in dem die Vereinsmitglieder bei der Rettungsaktion bis zum oberen Rand der Gummistiefel einsanken. Auch die 26 und 27 Jahre alten Stuten hatten große Probleme, den Morast zu durchqueren.