Gluthitze in Stuttgart: Rekordtemperaturen in Schulen – und Hausmeister dürfen nicht lüften?

Fenster zu öffnen, sei nicht Aufgabe von Hausmeistern. Mitten in der Hitzewelle verschickt die Stadt eine entsprechende Dienstanweisung. Doch dann ist plötzlich wieder alles anders.
Felix Winkler kann es nicht fassen. Teile der Schule für Farbe und Gestaltung in Feuerbach, an der er Rektor ist, haben sich in den vergangenen Tagen auf mehr als 35 Grad aufgeheizt. Lüften in den frühen Morgenstunden sei eine der wenigen Möglichkeiten, die Räume ein bisschen runterzukühlen, um zumindest in den ersten Unterrichtsstunden bei etwas gemäßigteren Temperaturen zu lernen.