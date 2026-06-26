Gluthitze in Stuttgart: Rekordtemperaturen in Schulen – und Hausmeister dürfen nicht lüften?

Fenster zu öffnen, sei nicht Aufgabe von Hausmeistern. Mitten in der Hitzewelle verschickt die Stadt eine entsprechende Dienstanweisung. Doch dann ist plötzlich wieder alles anders.

Felix Winkler kann es nicht fassen. Teile der Schule für Farbe und Gestaltung in Feuerbach, an der er Rektor ist, haben sich in den vergangenen Tagen auf mehr als 35 Grad aufgeheizt. Lüften in den frühen Morgenstunden sei eine der wenigen Möglichkeiten, die Räume ein bisschen runterzukühlen, um zumindest in den ersten Unterrichtsstunden bei etwas gemäßigteren Temperaturen zu lernen.

An vielen Schulen gebe es sehr engagierte Hausmeister, die an heißen Sommertagen ihren Dienst zum Teil sogar früher beginnen, um die Fenster zu öffnen, sagt der geschäftsführende Schulleiter der beruflichen Schulen in Stuttgart. Doch mitten in der Hitzewelle haben sie nun eine Dienstanweisung bekommen, dass sie genau das nicht mehr dürfen.

Hausmeister seien nicht für das Lüften der Schulgebäude und Sporthallen zuständig, heißt es in einer Mail des Schulverwaltungsamts vom 24. Juni. Man möge sich bitte an diese Dienstanweisung halten und gegebenenfalls die Schulleitung informieren. „Diese Mail hat mich sprachlos gemacht“, sagt Felix Winkler. So wie ihm sei es auch vielen seiner Kolleginnen und Kollegen gegangen. Er habe deswegen einige Anrufe bekommen.

Wie steht es um den Hitzeschutz an Stuttgarter Schulen?

Im Schulbeirat ist das Thema Hitze mehrfach diskutiert worden, zuletzt im April. Bei der Sitzung wurde auch auf die städtischen Energierichtlinien hingewiesen. Dort ist das Lüften als eine der wichtigsten Maßnahmen beim Hitzeschutz aufgeführt.

Felix Winkler hat umgehend reagiert und dem Schulverwaltungsamt geschrieben: „An vielen Schulen sind die Raumtemperaturen derzeit unzumutbar und das morgendliche Lüften – zumindest in den Fluren und Foyers – ist unabdingbar. Dass nun Hausmeistern untersagt wird, die Schulen am frühen Morgen zu lüften, ist kontraproduktiv und sorgt für unnötige Diskussionen an Schulen, an denen alles gut geregelt ist.“ Die Zuständigen mögen ihre Dienstanweisung überdenken, so seine Forderung.

Mehr als 30 Grad im Klassenzimmer – da fällt das Lernen schwer. Foto: Foto: Jens Büttner/Marijan Murat/dpa

Die Antwort des Amts kam am Donnerstagvormittag: „Die Zuständigkeiten der Schulhausmeister für das Öffnen, Schließen und Lüften der Schulgebäude ergeben sich aus Anlage 1, Punkt 1, der Dienstanweisung“, heißt es dort in bürokratischen Worten. In der Begründung steht: Die Schulhausmeister hätten zu Beginn ihrer Dienstzeit einen umfassenden Kontrollgang zu absolvieren, um einen ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetrieb sicherzustellen. Eine Öffnung aller Fenster sei dabei realistisch nicht umsetzbar. Zudem könnten bei geöffneten Fenstern im Schadensfall Haftungsfragen entstehen. Die Verantwortung dafür könne nicht auf die Schulhausmeister übertragen werden.

Es sei Aufgabe der Schule, das Lüften entsprechend den örtlichen Gegebenheiten zu regeln, schreibt das Amt. Richtig sei, dass das Thema in den städtischen Energierichtlinien angeführt sei. Doch damit sei die sogenannte Nachtauskühlung gemeint. „Es wäre zu prüfen, in welchen Bereichen diese Maßnahme an der jeweiligen Schule umgesetzt werden kann, ohne dass dadurch ein erhöhtes Einbruchsrisiko entsteht.“

Bei der Pressestelle der Stadt nachgehakt, bekommt unsere Redaktion am Freitagmittag eine vollkommen andere Stellungnahme aus dem Schulverwaltungsamt. „Aufgrund der aktuellen Hitzewetterlage“ habe das Schulverwaltungsamt die Hausmeisterinnen und Hausmeister verpflichtet, „in Abstimmung mit der Schulleitung die Fenster bereits morgens zu öffnen“, heißt es nun. „Der Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler sowie aller Mitarbeitenden an den Schulen hat oberste Priorität“, betont die Stadt.

Grundsätzlich gehöre das Lüften aber zu den Aufgaben der Raumnutzenden, insbesondere der Lehrkräfte. Denn die Hausmeisterinnen und Hausmeister seien bei ihren Kontrollgängen in den frühen Morgenstunden in der Regel allein im Gebäude. Die generelle Dienstanweisung diene der klaren Abgrenzung von Zuständigkeiten und der Reduzierung von Haftungsrisiken.

Felix Winkler hat die neue Position des Schulverwaltungsamts zum Thema Lüften am Freitagnachmittag offiziell noch nicht erreicht. Die Schulen seien darüber noch nicht informiert worden, sagt er und ergänzt: „Ich wundere mich über die Kommunikation der Stadt, aber ich freue mich natürlich über das Ergebnis.“