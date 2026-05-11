Glutenfrei genießen in Renningen: Von Spätzle bis Döner – dieser Markt zeigt, wie vielfältig glutenfrei ist

Glutenfreie Küche kann eine Herausforderung sein. Die Premiere eines Markts in Malmsheim zeigt, dass es auch anders geht. Das Interesse der Besucher ist groß.
Der erstmals in der Renninger Aktionswoche „Gesundheit und Klimaschutz“ in Malmsheim organisierte glutenfreie Markt ist ein voller Erfolg gewesen. Nicht nur die Wirtschaftsförderin Adrienne Form zeigte sich sehr zufrieden. Auch für viele der 13 Marktbeschicker, die sich in erster Linie mit frisch zubereiteten Speisen präsentierten, lief die Premiere am Samstag sehr gut.