Es wird richtig heiß am Wochenende. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könnte es in Deutschland bis zu 37 Grad geben. Es wäre somit der wärmste Tag des Jahres. Laut dem DWD in Offenbach sollen die Spitzenwerte am Wochenende zwischen 31 und 37 Grad liegen.