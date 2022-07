Innenstadt und Bad Cannstatt Drei Tote in Stuttgart gefunden

In einem Gebäude in der Nähe der Uni Stuttgart hat die Kriminalpolizei nach einem Zeugenhinweis im Untergeschoss zwei Tote entdeckt. Die Spurensicherung ist vor Ort. Eine vermisste 32-Jährige wurde tot in Bad Cannstatt entdeckt.