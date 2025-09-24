Glücksspiel: 120 Millionen: Lotto-Gewinner hat sich bisher nicht gemeldet

1 Der Eurojackpot ist geknackt worden. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa

Auf eine glückliche Person in Berlin warten 120 Millionen Euro, sie hat den Eurojackpot geknackt. Welchen Betrag hat der Lotto-Spieler oder die Lotto-Spielerin eingesetzt?











Berlin - Mit den Gewinnzahlen 7, 8, 31, 32, 33 und den Eurozahlen 10 und 11 hat eine Person aus Berlin den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot gewonnen. Unklar ist aber, ob die Person schon von ihrem großen Glück weiß: Bislang habe sich die Person nicht gemeldet, sagte ein Sprecher von Lotto Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Die Ziehung fand am Dienstag im finnischen Helsinki statt.