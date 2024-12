Glücksspiel: 120 Millionen Euro bleiben weiter im Eurojackpot

1 Die 120 Millionen Euro bleiben vorerst weiter im Jackpot. (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa

18 Ziehungen ohne Hauptgewinn: Wieder ist der Eurojackpot nicht geknackt worden. Die nächste Chance auf den Rekordgewinn gibt es am Freitag.











Helsinki - Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist zum 18. Mal in Folge nicht geknackt worden. Bei der nächsten Ziehung am Freitag geht es erneut um die Maximalsumme, wie Westlotto nach der Ziehung mitteilte. Kein Spieler und keine Tippgemeinschaft setzte auf die in Helsinki gezogenen Gewinnzahlen 7, 20, 23, 24, 37 und die beiden Eurozahlen 4 und 10.