1 Viele Menschen hoffen an Silvester als Millionäre in das neue Jahr starten zu können. (Symbolbild) Foto: lotto-brandenburg.de

Hier finden Sie alle Infos zur Ziehung der Glücksrakete 2022 der Lotto-Gesellschaften Berlin, Brandenburg, MV, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.















Link kopiert

Am 5. Januar 2023 gegen 18 Uhr werden im NDR in der Sendung Nordmagazin „Land und Leute“ die Gewinnzahlen der Grlücksrakete gezogen. Wie die Sonderauslosung von Lotto Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen funktioniert und ob Sie sich zu den glücklichen Gewinnern zählen können, erfahren Sie in diesem Artikel. Weitere News zu Lotto finden Sie hier.

Wie funktioniert die Glücksrakete 2022?

Im Zeitraum vom Oktober 2022 bis 5. Januar 2023 werden Lose zu jeweils 5 Euro ausgegeben. Jedes Los hat ein Rubbelfeld und eine 7-stellige Losnummer.

Im Rubbelspiel erfahren Sie sofort, ob Sie gewonnen haben. Wenn drei der sechs Spielfelder den gleichen Betrag zeigen, haben Sie diesen einmal gewonnen. Unter den 1.800.000 Losnummern werden am 05.01.2023 die Gewinner gezogen. Entsprechen Ihre Endziffern den gezogenen Gewinnzahlen, haben Sie gewonnen.

Welche Gewinne und Chancen gibt es bei der Glücksrakete 2022?

In der Sofortlotterie (Rubbelspiel) "Glücksrakete" gibt es fünf Gewinnklassen:

Gewinnklassen Rubbelspiel Glücksrakete 2022 Klasse Gewinne Gewinn Chance 1 1x 20.000€ 1:1.800.000 2 360x 50€ 1:5.000 3 14.400x 20€ 1:125 4 74.520x 10€ 1:24 5 238.320x 5€ 1:8

In der Silvester-Lotterie "Glücksrakete" gibt es sechs Gewinnklassen:

Gewinnklassen Endziffernlotterie Glücksrakete 2022 Klasse Gewinne Gewinn Chance 1 1x 250.000€ 1:1.800.000 2 18x Pkw Audi Q2 1:100.000 3 18x 1.000€ 1:10.000 4 1.800x 100€ 1:1.000 5 18.000x 10€ 1:100 6 180.000x 5€ 1:10

Wann werden die Gewinnzahlen veröffentlicht?

Die Losnummern der sechs Gewinnklassen werden am 5. Januar 2023 bekannt gegeben. Hier können Sie die Gewinnzahhlen direkt nach der Veröffentlichung lesen:

Gewinnzahlen Glücksrakete 2022:

Gewinnzahlen Glücksrakete 2022 Klasse Gewinne Gewinn Gewinnzahlen 1 1x 250.000€ 2 18x Pkw Audi Q2 3 18x 1.000 € 4 1.800x 100€ 5 18.000x 10€ 6 180.000x 5€

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle für Zahlen, Quoten, Gewinne und Jackpot: gluecksrakete.de

Lesen Sie auch:

Lotto 6aus49 und damit verbundene Spiele sind Glücksspiele. Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Anzeichen für eine Spielsucht erkennen, können Sie sich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Infos unter kostenloser Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de. Spielteilnahme ab 18 Jahren.