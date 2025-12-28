Glückspilze im Südwesten: So viele Menschen aus Baden-Württemberg wurden 2025 Lotto-Millionäre

Mehrmals pro Woche haben Lotto-Spieler die Chance auf den großen Gewinn - im Mai räumte dabei einer den höchsten je im Südwesten erzielten Betrag ab.

Manche tippen immer die gleichen Zahlen, andere versuchen stets eine andere Kombination: Lotto-Spieler können mit kleinem Einsatz große Gewinne einfahren. 31 Menschen aus dem Südwesten hatten in diesem Jahr besonders viel Glück und wurden Lotto-Millionäre, wie eine Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg mitteilte (Stand: 27. Dezember). Hinzu kommen an Silvester weitere zwölf Millionen-Gewinne.

Mit 120 Millionen Euro erzielte ein Mann aus dem Hohenlohekreis zudem im Mai den höchsten jemals erzielten Gewinn bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg - komplett steuerfrei. Er hatte bei der Eurojackpot-Ziehung die Gewinnzahlen 1, 5, 27, 36 und 43 sowie die Eurozahlen 5 und 9 richtig angekreuzt und online abgegeben, wie die Sprecherin sagte. Damit löste er den bisherigen Spitzenreiter ab, einen Mann aus dem Schwarzwald, der 2016 die damalige Höchstsumme im Eurojackpot von 90 Millionen Euro gewonnen hatte.

Erst an Heiligabend knackte eine Frau aus dem Kreis Ludwigsburg den Jackpot beim Lotterieklassiker 6aus49 - und gewann fast 38 Millionen Euro. Mit einem für mehrere Wochen gültigen Spielschein hatte sie auf die Zahlen 7, 8, 25, 32, 37 und 39 gesetzt. Die Superzahl lautete 8. Mehr Geld wurde in dieser Spielvariante in Baden-Württemberg nur einmal gewonnen: Im Oktober 2020 erzielte ein Tipp aus dem Zollernalbkreis mehr als 42,5 Millionen Euro.

Die erfolgreichsten Spieler

Die meisten Großgewinne gab es demnach in diesem Jahr im Rhein-Neckar-Kreis. Dort gab es laut Lotto Baden-Württemberg insgesamt 14 Gewinne von mindestens 100.000 Euro. Auf Platz zwei liegt der Kreis Karlsruhe mit 13 Großgewinnen, gefolgt vom Kreis Ludwigsburg mit 12.

Bei Lotto Baden-Württemberg werden nach eigenen Angaben pro Woche rund 2,2 Millionen Spielaufträge verarbeitet. Am beliebtesten sei nach wie vor der Klassiker Lotto 6aus49. Die Spieleinsätze der Lotterien für 2025 liegen laut der Sprecherin bisher nicht vor. 2024 betrugen sie demnach rund 1,14 Milliarden Euro - vier Prozent mehr als im Vorjahr.

„Alle Zahlen haben immer die gleiche Chance, gezogen zu werden“, betont Lotto Baden-Württemberg. Aber Spieler könnten ein paar Dinge berücksichtigen, um zumindest die Höhe eines etwaigen Gewinns zu beeinflussen: Die Zahlen zwischen 1 und 31 würden beispielsweise aufgrund von Geburtstagen, Jahrestagen oder Ähnlichem besonders häufig als Lieblingszahlen getippt. Auch das Ankreuzen von Mustern oder Zahlenreihen sei beliebt. Im Falle eines Gewinns könne es daher passieren, dass es besonders viele Treffer gebe - und der Gewinn entsprechend geteilt werden müsse. Also besser kreativ tippen.