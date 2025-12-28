Glückspilze im Südwesten: So viele Menschen aus Baden-Württemberg wurden 2025 Lotto-Millionäre

Mehrmals pro Woche haben Lotto-Spieler die Chance auf den großen Gewinn - im Mai räumte dabei einer den höchsten je im Südwesten erzielten Betrag ab.
Manche tippen immer die gleichen Zahlen, andere versuchen stets eine andere Kombination: Lotto-Spieler können mit kleinem Einsatz große Gewinne einfahren. 31 Menschen aus dem Südwesten hatten in diesem Jahr besonders viel Glück und wurden Lotto-Millionäre, wie eine Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg mitteilte (Stand: 27. Dezember). Hinzu kommen an Silvester weitere zwölf Millionen-Gewinne.