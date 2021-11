Neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg Wo ab Mittwoch Ausgangssperren und Einschränkungen gelten könnten

Die Landesregierung arbeitet an einer neuen Corona-Verordnung. Neu sind dabei 2-G-plus-Regelungen in bestimmten Bereichen. Zudem wird es in vielen Stadt- und Landkreisen Ausgangsbeschränkungen geben: Bereits jetzt liegen einige über der kritischen Marke, zeigt ein Überblick.