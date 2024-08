Glücksgefühle in Göppingen: Das letzte Freibad startet in die Saison

1 Auf den Sprung ins Göppinger Becken hat Badegast Dennis Kirchner lange warten müssen. Foto: /Wein

Der Sommer ist fast vorbei, doch in Göppingen geht er erst richtig los. Das dortige Freibad ist als wahrscheinlich letztes im Land endlich in die Saison gestartet.











Bei Studenten kommt so etwas eben mal vor. Seit 12.30 Uhr steht Dennis Kirchner mit nacktem Oberkörper vor dem verschlossenen Eingangstor des Göppinger Freibads und muss warten, weil er nicht mitbekommen hat, dass es hier erst um 14 Uhr los geht. „Das stand auf Facebook nicht“, sagt der 30-Jährige. Andererseits: bei so einem epochalen Ereignis schadet es nicht, ein bisschen früher da zu sein. Am Freitag ist das Freibad der 60 000-Einwohner-Stadt in die diesjährige Badesaison gestartet – als wahrscheinlich letztes im ganzen Land.