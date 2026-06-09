„Glücksatlas“: Wie zufrieden sind die Menschen in Stuttgart?

In den meisten großen Städten im Land sind die Menschen laut einer Umfrage nicht so zufrieden, wie es die objektive Lebensqualität nahelegt. Wie ist es in Stuttgart?
Die Menschen in Stuttgart sind laut einer aktuellen Studie deutlich weniger zufrieden, als es die objektive Lebensqualität nahelegt. Das geht aus dem „Glücksatlas“ der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) hervor. Stuttgart landete in dem Städteranking auf Platz 21, zwei Plätze schlechter als bei der letzten Befragung. Nach der objektiven Lebensqualität sehen die Forscher die Stadt jedoch auf Platz 8.