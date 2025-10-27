„Glücksatlas“: Baden-Württemberger sind trotz hoher Lebensqualität oft unzufrieden

Warum fühlen sich viele im Südwesten weniger zufrieden, als sie es eigentlich sein könnten? Der neue „Glücksatlas“ liefert überraschende Einblicke.
Baden-Württemberg zählt zu den wohlhabendsten Regionen Deutschlands – doch besonders glücklich macht das viele Menschen offenbar nicht. Laut dem neuen „Glücksatlas“ liegt das Land bei der Lebenszufriedenheit nur auf Rang neun unter den Bundesländern, obwohl die objektive Lebensqualität bundesweit an zweiter Stelle steht. Die Forscher der Universität Freiburg sprechen beim Südwesten von einem „Underperformer“: gute Bedingungen, aber wenig Zufriedenheit.