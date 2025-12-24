Glücklicher Post bei Instagram: Elton John feiert Platin-Erfolg mit Step Into Christmas

Über 50 Jahre nach der Veröffentlichung erreicht Elton Johns Weihnachtsklassiker "Step Into Christmas" einen neuen Meilenstein. Der Musiker würdigt das Ereignis bei Instagram.
Manchmal braucht ein Song eben ein halbes Jahrhundert, um so richtig durchzustarten. Elton John (78) durfte sich kurz vor dem Weihnachtsfest über ein ganz besonderes Geschenk freuen: Sein Klassiker "Step Into Christmas" aus dem Jahr 1973 wurde in den USA mit Platin und in Großbritannien sogar mit vierfach Platin ausgezeichnet.