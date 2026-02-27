Glückliche Pärchenbilder: Elena Carrière zeigt jetzt auch bei Instagram Gesicht ihres Freundes

Elena Carrière hat der Öffentlichkeit ihren Partner vorgestellt. Auch bei Instagram zeigt die Influencerin und Unternehmerin jetzt das Gesicht von Nick - und das aus einem bestimmten Grund.
Ex-"GNTM"-Kandidatin Elena Carrière (29) zeigt sich ganz offen mit ihrem Partner Nick Mulder (35) bei Instagram. Bisher hatte die Influencerin und Unternehmerin stets auf veröffentlichten Pärchenbilder das Gesicht ihres Partners nicht gezeigt. Doch nun können ihre Followerinnen und Follower in einer ganzen Fotoreihe die beiden zusammen sehen.