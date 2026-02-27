Glückliche Pärchenbilder: Elena Carrière zeigt jetzt auch bei Instagram Gesicht ihres Freundes

Elena Carrière hat der Öffentlichkeit ihren Partner vorgestellt. Auch bei Instagram zeigt die Influencerin und Unternehmerin jetzt das Gesicht von Nick - und das aus einem bestimmten Grund.

Ex-"GNTM"-Kandidatin Elena Carrière (29) zeigt sich ganz offen mit ihrem Partner Nick Mulder (35) bei Instagram. Bisher hatte die Influencerin und Unternehmerin stets auf veröffentlichten Pärchenbilder das Gesicht ihres Partners nicht gezeigt. Doch nun können ihre Followerinnen und Follower in einer ganzen Fotoreihe die beiden zusammen sehen.

"Irgendwann musste ich dein Gesicht der Welt zeigen" "Hier bist du", schrieb die Tochter von Mathieu Carrière (75) zu den Bildern. "Ich kann es kaum glauben, dass bereits zweieinhalb Jahre mit dir verflogen sind." Die beiden hätten "viel gelacht, geweint und sind so sehr gewachsen". In ihrem Partner habe sie ihren Seelenverwandten gefunden, "von dem ich nie wusste, dass ich ihn mir gewünscht hätte. Ich habe jeden einzelnen privaten Moment genossen, aber ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem ich dich nicht mehr nur für mich alleine haben kann. Irgendwann musste ich dein Gesicht der Welt zeigen."

Auch den Grund für den Schritt bei Instagram enthüllte Carrière: "Wie einige von euch wissen, haben wir gemeinsam ein Unternehmen gegründet, was bedeutet, dass jeder Nick jetzt online finden kann und sieht, wer er ist." Bereits im Oktober 2025 hatte Carrière die Marke "solio" gemeinsam mit ihrem Partner angekündigt.

In einem Interview mit dem "Bunte"-Magazin hatte sich Elena Carrière kürzlich erstmals mit ihrem Partner zur gemeinsamen Beziehung und der Kennenlerngeschichte geäußert. "Ich war seit einer Weile Single - und meine Mama war der Meinung, es gehe so nicht weiter, weil ich absolut nicht glücklich war." Ihre Mutter habe ihr daraufhin ein Profil auf einer Onlinedating-Plattform kreiert, "obwohl ich zuvor noch niemals online gedatet habe". Ihrer Mutter zuliebe habe sie sich eine Woche später mit dem Auserwählten Nick auf einen Hundespaziergang getroffen. Beim zweiten Date habe es dann richtig gefunkt.

Start-up-Unternehmer Nick Mulder verriet, dass er "absolut" nicht gewusst habe, "wer Elena ist oder dass ihr Vater ein berühmter Schauspieler ist. Ich habe ja noch nicht einmal Instagram!" Mit ihrem Vater verstehe sich ihr Partner "total gut. Sie lieben es, zusammen Schach zu spielen", erzählte Carrière. Ihr Partner erklärte über das gemeinsame Business: "Elena ist aktuell noch dagegen, Mutter zu werden. Also haben wir uns erst mal für ein anderes gemeinsames Baby entschieden - und ein Unternehmen gegründet, das uns beiden gehört und welches wir beide wollen und lieben."