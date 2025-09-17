Glückliche Erinnerungen: Promis reisen am Kindertag zurück in ihre Kindheit

Der jährliche "Ferrero Kindertag" ist für die Stars auch zum Schwelgen in Erinnerungen da. Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher denkt vor allem gerne an Ausflüge zurück, Sänger Ross Antony erinnert sich auf dem Event: "Wir konnten wirklich alles machen, was wir wollten, ohne dass die Eltern das wussten."
Schulausflüge, Sport, und sorgenfreie Tage - beim "Ferrero Kindertag" in Berlin wurden bei den Promis die schönsten Erinnerungen an früher wach. Ralf Schumacher, Ross Antony, Diego Pooth mit seiner Freundin Louisa Büscher und Evelyn Burdecki ließen sich von der ausgelassenen Stimmung der 50 Kinder aus drei Berliner Archen anstecken und plauderten über ihre eigene Vergangenheit.