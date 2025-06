Glücklich, seine Musik zu haben: Von John Cusack bis Keith Richards: Stars trauern um Brian Wilson

1 Prominente wie John Cusack oder Keith Richards gedenken Brian Wilson (Foto). Foto: imago/MediaPunch / Erik Kabik Photography

Von John Cusack bis Keith Richards: Der Tod von Brian Wilson löste bewegende Reaktionen aus. Der Verlust des kreativen Kopfes der Beach Boys berührt die Musikbranche und darüber hinaus.











Beach-Boys-Mitgründer Brian Wilson (1942-2025) ist mit 82 Jahren gestorben. "Wir sind untröstlich, mitteilen zu müssen, dass unser geliebter Vater Brian Wilson verstorben ist", wurde am Mittwoch über seinen Tod in einem Instagram-Post seines offiziellen Accounts informiert. Seine Familie erklärte in dem Statement weiter: "Wir sind uns bewusst, dass wir unsere Trauer mit der Welt teilen." Diese Trauer brachten Weggefährten des Musikers in den sozialen Medien zum Ausdruck.