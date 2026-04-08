Katy Perry gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. In einem Instagram-Karussell zeigt sie sich eng umschlungen mit ihrem Partner, dem kanadischen Ex-Premierminister Justin Trudeau. Dazu schreibt sie einen rätselhaften Kommentar über Karma.

Katy Perry (41) gewährt ihren Fans einen Einblick in ihr Privatleben. Die Sängerin veröffentlichte ein neues Instagram-Karussell mit einer bunten Mischung an privaten Schnappschüssen. Die Bilderserie enthielt zwischen sehr zufällig geknipsten Fotos auch glamouröse Aufnahmen, ein süßes Bild ihrer Tochter und ein Pärchenfoto der 41-Jährigen mit ihrem Partner, dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54).

"Ich wusste gar nicht, dass Karma so lohnend sein kann", kommentierte Katy Perry ihren Beitrag. Was sie damit genau meint, bleibt Sache der Interpretation.

Beziehung im Dezember 2025 öffentlich gemacht

Erst im Dezember 2025 machten Katy Perry und Justin Trudeau ihre Beziehung öffentlich - indem sie auf Instagram Bilder einer gemeinsamen Japan-Reise posteten. Im Januar 2026 zeigten sich die US-Amerikanerin und der Kanadier händchenhaltend beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz. Erste Spekulationen um eine mögliche Beziehung kamen auf, als das Paar im Juli 2025 im kanadischen Montreal gemeinsam gesehen wurde.

Am 27. März teilte Katy Perry weitere Fotos von sich und ihrem neuen Partner auf Instagram und scherzte dabei über ihren Altersunterschied. "Wie alt wärst du, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist?", schrieb sie als Bildunterschrift zu dem Beitrag. Auf einem der Bilder hielten die beiden ihre Handys hoch, um die Ergebnisse eines Funktionstests zur Bestimmung des "biologischen Alters" anzuzeigen. Das Ergebnis der 41-jährigen Perry lag bei 33,1, während das des 54-jährigen Trudeaus bei 43 lag - beide jünger als ihr tatsächliches Alter.