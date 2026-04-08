Katy Perry gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. In einem Instagram-Karussell zeigt sie sich eng umschlungen mit ihrem Partner, dem kanadischen Ex-Premierminister Justin Trudeau. Dazu schreibt sie einen rätselhaften Kommentar über Karma.
Katy Perry (41) gewährt ihren Fans einen Einblick in ihr Privatleben. Die Sängerin veröffentlichte ein neues Instagram-Karussell mit einer bunten Mischung an privaten Schnappschüssen. Die Bilderserie enthielt zwischen sehr zufällig geknipsten Fotos auch glamouröse Aufnahmen, ein süßes Bild ihrer Tochter und ein Pärchenfoto der 41-Jährigen mit ihrem Partner, dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54).