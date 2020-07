Coronavirus in Baden-Württemberg Breitenauer See gesperrt – Polizei kontrolliert verstärkt

Sommer, Sonne, Badelaune: In der Hitze zieht es viele Menschen an die Badeseen. Aber nach heftigem Besucherandrang etwa am Breitenauer See sorgt nun die Polizei dafür, dass Corona-Regeln eingehalten werden.