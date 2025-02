Glücklich, geschieden zu sein: Caroline Beil feiert Scheidung von Philipp Sattler

Der Gang zum Scheidungsanwalt ist oft kein leichter. Der Weg aus dem Scheidungsgericht scheint Caroline Beil (58) dagegen leicht gefallen zu sein. Wie die "Bild" berichtet, wurden die monatelangen "zähen" Verhandlungen mit ihrem 16 Jahre jüngeren Ex-Ehemann Philipp Sattler am Mittwoch endlich beendet. Die Schauspielerin und der Zahnarzt wurden nach fünf Jahren Ehe geschieden.

Für die TV-Persönlichkeit ein Grund, die Korken noch im Gerichtsgebäude in Potsdam knallen zu lassen, wie man ihrem neuesten Posting auf Instagram entnehmen kann. "Wenn du nach der Verhandlung im Gerichtsflur Schampus trinkst, dann war es ein guter Termin", betitelt sie ein Foto von sich mit ihrer Anwältin Sultan Balli-Bergmann. In der Hand einen Piccolo Champagner.

Lesen Sie auch

"Ich bin glücklich und erleichtert, geschieden zu sein - und dass dieses Kapitel in meinem Leben endlich abgeschlossen ist!", sagte die Moderatorin zudem der Tageszeitung.

Zahnmediziner Philipp Sattler und Caroline Beil verließen das Gericht getrennt, beide in Begleitung ihrer Anwälte. Das Ende eines Traumpaars: Sie verliebten sich 2014, 2018 hatten sie romantisch im "Duns Castle", einem Schloss in Schottland, geheiratet. Die heute siebenjährige Tochter Ava (7) krönte ihr Glück. Bis zur Trennung im Sommer 2023. Laut Beil führte die räumliche Distanz zum Scheitern ihrer Beziehung: Während sie hauptsächlich in Berlin lebt, hat Sattler eine Zahnarztpraxis im Ruhrgebiet.

Auf Immer Wiedersehen

Im nächsten Schritt müssen allerdings noch die Umgang- und Unterhaltsregelungen für ihre gemeinsame Tochter geklärt werden. Davon unabhängig wird Sattler aufgrund des gemeinsamen Kindes immer ein Teil ihres Lebens sein.

Die Moderatorin steht nicht nur privat vor einem Neuanfang: Zusammen mit den Sängerinnen Isabel Varell (63) und Patricia Larraß (35) hat sie ein Trio gegründet und will nun im Schlagergeschäft durchstarten. Ihre erste Single trägt den Titel "Heute tragen wir Rot" und ist Anfang Februar erschienen.