Glücklich, dass ihr euch gefunden habt: Billy Ray Cyrus gratuliert Tochter Miley zur Verlobung

Miley Cyrus hat sich mit ihrem Freund Maxx Morando verlobt. Ihr Vater Billy Ray Cyrus, mit dem sie lange Zeit keinen Kontakt hatte, reagiert auf Instagram mit emotionalen Worten.

Miley Cyrus (33) hat sich mit ihrem langjährigen Partner Maxx Morando (27) verlobt. Bei der Weltpremiere des Films "Avatar: Fire and Ash" am 1. Dezember in Los Angeles fiel ein funkelnder Diamantring an ihrer linken Hand auf - wenig später bestätigte die Musikerin die frohe Nachricht offiziell. Nun meldet sich auch ihr Vater zu Wort.

Countrystar Billy Ray Cyrus (64) teilte auf Instagram mehrere Fotos und gratulierte seiner Tochter öffentlich. "So froh, dass du und MaxxAgazillion euch gefunden habt! Herzlichen Glückwunsch! Freut mich, euch beide so glücklich zu sehen!", schrieb er und verriet damit auch seinen Spitznamen für seinen zukünftigen Schwiegersohn.

Die Bilder zeigen die frisch Verlobten einmal auf dem roten Teppich und einmal beim Abendessen. Als erstes Foto teilte der "Achy Breaky Heart"-Interpret allerdings eine ältere Aufnahme, die ihn selbst gemeinsam mit Miley und deren Patentante Dolly Parton (79) zeigt. "Kein Wunder, dass du so besonders geworden bist... Du hast die tollste Patentante der Welt!", begann er seine Nachricht in Bezug darauf. Den Post schloss er mit den Worten "In Liebe, Dad" ab.

Familienstreit beigelegt

Die öffentliche Gratulation dürfte viele Fans überrascht haben, denn zwischen Vater und Tochter herrschte lange Zeit Funkstille. Nach der Scheidung von Billy Ray und Mileys Mutter Tish Cyrus (58) im Jahr 2022 war die Familie zeitweise zerstritten. Im Podcast "Reclaiming with Monica Lewinsky" hatte die Grammy-Gewinnerin im Juni verraten, dass die Hälfte der Familie zwischenzeitlich nicht mehr miteinander gesprochen habe.

Sie habe aktiv daran gearbeitet, die Kommunikation wiederherzustellen, erzählte sie damals. Als musikalisches Geschenk an ihren Vater veröffentlichte Cyrus dann im September den Song "Secrets", den sie gemeinsam mit den Fleetwood-Mac-Legenden Lindsey Buckingham und Mick Fleetwood geschrieben hatte. Ihr Vater sei sehr gerührt gewesen von der Geste, erklärte sie im Interview mit "E! News".

Antrag während einer Japan-Reise

Miley Cyrus und Maxx Morando, der als Schlagzeuger der Band Liily bekannt ist, sind seit 2021 ein Paar. Mit gemeinsamen Auftritten halten sie sich zurück - deshalb löste ihr Erscheinen bei einer Filmpremiere von "Avatar: Fire and Ash" inklusive funkelndem Diamantring auch prompt Verlobungsgerüchte aus. Im Interview mit "ABC News" bestätigt Cyrus diese dann. Er sei während einer Reise der beiden nach Japan auf ein Knie gegangen. "Ich war so, so, so überrascht", erzählt die Sängerin, die "natürlich" beim Antrag "Ja" gesagt hat. Dass sie die Verlobung so lange geheim halten konnte, überrasche sie selbst am meisten, gab Cyrus im Gespräch mit dem Magazin "People" an.