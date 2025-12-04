Glücklich, dass ihr euch gefunden habt: Billy Ray Cyrus gratuliert Tochter Miley zur Verlobung

Miley Cyrus hat sich mit ihrem Freund Maxx Morando verlobt. Ihr Vater Billy Ray Cyrus, mit dem sie lange Zeit keinen Kontakt hatte, reagiert auf Instagram mit emotionalen Worten.
Miley Cyrus (33) hat sich mit ihrem langjährigen Partner Maxx Morando (27) verlobt. Bei der Weltpremiere des Films "Avatar: Fire and Ash" am 1. Dezember in Los Angeles fiel ein funkelnder Diamantring an ihrer linken Hand auf - wenig später bestätigte die Musikerin die frohe Nachricht offiziell. Nun meldet sich auch ihr Vater zu Wort.