Auf Wolke sieben dürfte ein anonymer Glückspilz schweben: Der Lottospieler oder die Lottospielerin hat als bundesweit einziger Spielteilnehmer den Jackpot der Sonderauslosung geknackt und bei der Ziehung an Silvester exakt 777 777 Euro gewonnen. Die siebenstellige Zahl 9398830 und das Kreuz an der richtigen Stelle führten zusammen mit einer gehörigen Portion Glück zum Erfolg.

Die Annahmestelle wird nicht verraten

An welcher Annahmestelle in Ludwigsburg der Tippschein abgegeben wurde, teilte die Staatliche Toto-Lotto-Gesellschaft nicht mit. Nur so viel: Um den Gewinn ausbezahlt zu bekommen – steuerfrei und auf einmal, wie betont wird – muss die gültige Spielquittung vorgelegt werden. Dies ist an jeder beliebigen Lottoannahmestelle des Landes oder bei der Zentrale in Stuttgart möglich. Dann dürften die Korken kurz nach Silvester schon wieder knallen.

Es ist übrigens der zweite Lottogewinn in der Barockstadt in kurzer Zeit: Erst im November hatte ein Ludwigsburger im Euro-Jackpot 1,2 Millionen Euro gewonnen.