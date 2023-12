Neues Schulfach: In Erdmannhausen wird „Glück“ unterrichtet

In Erdmannhausen wird „Glück“ unterrichtet

1 Die Glückslehrerin Myriam Meier Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Noch wird das Unterrichtsfach „Glück" nur an wenigen Schulen im Land gelehrt. Aber angesichts der neuen gesellschaftlichen Herausforderungen wächst das Interesse.











Es ist wie verhext. Seit zehn Minuten versuchen 25 im Kreis stehende Erst- und Zweitklässler der Astrid-Lindgren-Schule einen vierten Stein auf einen Turm zu platzieren, der in der Mitte der Aula steht. Jeder und jede von ihnen hält eine Schnur in der Hand, die zu einer baggerschaufelähnlichen Konstruktion führt. Mit deren Hilfe sollen sie den vierten Stein greifen und gemeinsam in die richtige Position bringen.