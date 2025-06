Glück im Unglück: Bruce-Springsteen-Konzert in Gelsenkirchen: Drei Verletzte nach Unfall

1 Bruce Springsteen bei einem Auftritt vor wenigen Wochen in Spanien. Foto: imago images/ABACAPRESS

Auf Schalke kam es bei einem Konzert von Bruce Springsteen am Freitagabend zu einem Unfall. Ein Metallteil stürzte auf Zuschauer. Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus, doch mittlerweile gibt es Entwarnung.











Rock-Legende Bruce Springsteen (75) stand am Freitagabend auf der Bühne der Schalke-Arena in Gelsenkirchen, als es zu einem Unfall kam. Von einem Videowürfel löste sich ein Metallteil und fiel auf Zuhörer im Innenraum der Arena, wie die Polizei Gelsenkirchen mitteilt. Dabei seien "eine 22 Jahre alte Frau aus Koblenz, ein 48 Jahre alter Mann aus Warendorf und eine 50-jährige Frau aus Erlangen verletzt worden. Sie wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht". Wie der WDR berichtet, konnten alle drei Verletzten das Krankenhaus im Laufe der Nacht glücklicherweise schon wieder verlassen.