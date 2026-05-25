Glück im Unglück bei Heidelberg: Segelflieger verliert Auftrieb und muss notlanden

1 Ein Pilot eines Segelflugzeuges musste bei Heidelberg notlanden. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch/Friso Gentsch

Plötzlich fehlte der Auftrieb: Ein Segelflugzeug muss bei Heidelberg runter. Was bei der Landung schiefgeht, und warum der Pilot trotzdem Glück im Unglück hat.











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Ein Segelflugzeug ist auf einer Wiese bei Heidelberg notgelandet. Weil das Flugzeug zunehmend an Auftrieb verlor, leitete der Pilot die Notlandung ein, wie die Polizei mitteilte. Er blieb dabei unverletzt. Am Segelflugzeug brach den Angaben zufolge bei der Landung ein Stützrad ab und die Aufhängung des Fahrwerks wurde bei dem Vorfall am Sonntag beschädigt.